El Circuit Ricardo Tormo modifica el seu pla d’accessos de cara al Gran Premi Motul

Connect on Linked in

El Circuit Ricardo Tormo ha posat en marxa un pla renovat d’accessos de cara a la celebració del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana els pròxims 16, 17 i 18 de novembre.

Les obres de construcció del nou parc empresarial de Cheste, als voltants del traçat valencià han obligat el Circuit a proposar nous accessos als aficionats únicament per a aquesta edició de la carrera.

Segons el director general del Circuit, Gonzalo Gobert, “aquest és el principal desafiament al qual ens enfrontem aquesta temporada. Fa mesos que treballem per a minimitzar les conseqüències d’aquesta situació sobrevinguda per al Circuit”.

En col·laboració amb la Direcció General del Trànsit, la Guàrdia Civil de Trànsit i les policies locals de Riba-roja de Túria i de Cheste, el Circuit Ricardo Tormo ha modificat les rutes ideals d’accés dels aficionats en funció del tipus de vehicle i de la procedència d’aquests.

La moto i el tren, les millors opcions

Segons el nou pla, que es posarà en marxa en les jornades de dissabte i diumenge, en les quals s’espera l’afluència més gran, el públic que hi assistisca amb moto podrà accedir còmodament a la seua zona d’aparcament reservada per la denominada ruta A, per l’entrada principal del Circuit Ricardo Tormo. De fet, les places d’aparcament per a motos són 2.500 més que en edicions anteriors.

Aquesta ruta A serà també la que hauran d’utilitzar els professionals i els convidats amb vehicles acreditats.

L’organització també aconsella l’ús del tren perquè garanteix arribar des del centre de València fins al baixador del Circuit en només 40 minuts. Des del baixador fins a la graderia cal sumar 10 minuts més caminant. Per a evitar aglomeracions es recomana eixir amb temps suficient.

Els cotxes, als aparcaments alternatius

Els aficionats que no tinguen una altra opció que utilitzar les seues vehicles turismes particulars hauran d’utilitzar els aparcaments alternatius que posarà en servei l’organització.

Aquests aparcaments estaran situats al polígon La Reva de Riba-roja de Túria i al polígon Castilla de Cheste i des d’aquesta ubicació els aficionats seran traslladats en tan sols 10 minuts fins al Circuit en autobusos directes i gratuïts que utilitzaran les rutes B (Riba-roja de Túria) i C (Cheste) en exclusiva. El punt d’arribada al Circuit serà una estació d’autobusos situada a les immediacions de les entrades de públic del Circuit (taquilles 2 i 3).

Així mateix, els taxis compartiran amb els autobusos aquestes vies d’accés, que estaran tancades a la resta del trànsit per a fer més fluida l’entrada i eixida d’espectadors.

“Les obres de construcció del parc empresarial de Cheste seran molt positives en el futur, però enguany hem d’afrontar aquesta dificultat i esperem comptar amb la col·laboració dels aficionats, com cada any”, ha afegit Gobert.