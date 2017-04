Ciudadanos Alzira reclama al equipo de gobierno que cumpla su promesa de pedir la revisión catastral para el municipio

• La portavoz, María José LLopis, denuncia que la demora de esta solicitud perjudica directamente al contribuyente alzireño

Alzira, viernes 28 de abril de 2017, Ciudadanos (Cs) Alzira reclama al equipo de gobierno que cumpla su promesa de pedir la revisión catastral para el municipio. “Llevamos desde el primer día que entramos en el Ayuntamiento, presentando mociones y realizando preguntas en el Pleno para reclamar una revisión catastral, la misma que llevaban años solicitando los que hoy gobiernan Alzira; pero parece que ahora ya se les ha olvidado”, ha asegurado la portavoz de Cs, María José Llopis.

Además, Llopis ha advertido que “el equipo de gobierno no es consciente, o al menos no lo parece, de los perjuicios económicos que su pasividad está ocasionando a todos los ciudadanos. Perjudican el bolsillo del contribuyente por no solicitar a la Gerencia de Catastro una revisión, por haber expirado con creces el plazo de vigencia de 10 años previsto en la Ley”.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos Alzira lamentamos que, tras preguntarle al Concejal de Hacienda del Ayuntamiento, en el pasado Pleno del 26 de abril, si se ha pedido ya la revisión catastral, su contestación fuese que, “a día de hoy, NO”.

No entendemos el cambio de actitud del tripartito. Han pasado a reclamarlo insistentemente a decir, como en Septiembre de 2015, que no se pide “por prudencia”. Para Llopis “estos casi dos años es tiempo más que suficiente para dejar de ser cauto, empezar a ser justo y cumplir lo prometido, que al fin y al cabo están donde están porque la gente los eligió para cambiar las cosas, no para que sigan igual”.

La portavoz también ha explicado que “solo estamos pidiendo que cumplan lo que prometieron a todos los alzireños, lo mismo que ellos reivindicaban cuando estaban en la oposición”. Por eso, Llopis ha pedido al Gobierno municipal que “sea claro y contundente con este tema, que solicite lo que prometieron y si no pueden o no quieren, que lo digan”.