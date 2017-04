José Luís Ruíz declara que no es comprensible este gasto teniendo ya una televisión comarcal como Ribera TV

Alzira, Jueves 20 de abril de 2017, Ciudadanos (Cs) Alzira no comparte el apoyo del Ayuntamiento a la creación de una televisión pública comarcal, “en dos años de legislatura el tripartito no se ha preocupado en nada por la televisión comarcal que ya tenemos”, comenta Ruíz, añadiendo que, “todo lo público es financiado por el contribuyente y la nueva televisión pública que desde el Ayuntamiento de Alzira se le quiere dar apoyo no va a ser una excepción”, explica el concejal de Cs, insistiendo que, “esperemos que el gran aumento de gasto en prensa y medios de comunicación reflejado en los presupuestos de 2017, con más del doble presupuestado que en el ejercicio anterior, que como nosotros ya dejamos constancia, tiene toda los indicios que es para el propio autobombo del equipo de gobierno, no incluya esta puesta en funcionamiento del canal público comarcal, ya que nos parecería innecesario ese gasto y más aún si cabe saliendo del bolsillo del contribuyente alzireño”, concluye.

Desde el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) Alzira pedimos al equipo de gobierno que reconsidere la inclusión de nuestro municipio en el consorcio para la puesta en funcionamiento de la nueva televisión pública comarcal, no aceptamos otro gasto más para única y exclusivamente “hacer comarca”, como se dijo en el pasado Pleno de marzo por representantes del tripartito, de nuevo vuelven a prevalecer los ideales partidistas al bien común, como nos tienen ya acostumbrados.

Entendemos que es más beneficioso tanto como medio de información y por supuesto económicamente, el apoyar la televisión comarcal existente con sede en nuestra ciudad, que hasta el día de hoy ha demostrado pluralidad en sus retransmisiones e informativos, lo cual, observando los integrantes del consorcio de municipios de la nueva televisión pública comarcal, brille por su ausencia.

Para finalizar, queremos dejar claro que, todo totalitarismo aspira a controlar los medios públicos y al cierre o intervención de los privados, porque saben que donde la prensa es libre y toda persona es capaz de leer, todo está salvado.