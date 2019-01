Ciutadans a Alzira critica la pèrdua del programa T’Estime per falta de diligència

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Ha hagut de ser la premsa qui done resposta a la nostra pregunta de per què s’havia perdut esta subvenció”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en Alzira, María José Llopis, ha criticat “la pèrdua del programa T’Estime per falta de diligència”. Llopis ha explicat que “en el ple de novembre, Cs ja va preguntar els motius pels quals no s’havia renovat esta subvenció però ningú de l’equip de govern va explicar el motiu”.

La regidora ha recordat que “este programa tenia com a objectiu formar i donar feina a 30 persones desocupades”. “Això és una cosa del que el tripartit presumia en acabar el programa de 2017”, ha exposat Llopis. No obstant això, també ha destacat que “en aquell momento, Cs va tornar a denunciar-ho perquè sorprenia que una cosa de la qual es presumix, no es cuide i es deixe perdre”.

També ha recalcat que “és una prova més de la mala gestió del tripartit amb conseqüències negatives per als veïns de la nostra ciutat”. A més, Llopis ha afegit que “la premsa ha tornat a informar sobre allò que hauria d’haver respost l’equip de govern seguint les vies adequades”.