Ciutadans a Alzira denuncia el perill a la Plaça de Dolz

Llopis: “Esta és la conseqüència del ‘Fer i desfer’ del tripartit que improvisa i no planifica el resultat de les seues actuacions”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha denunciat “el perill que han ocasionat les modificacions a la plaça de Dolz”. Llopis ha explicat que “han eixamplat tant el vèrtex de la plaça, que obstaculitza el pas dels camions que han d’accedir a Major Sant Agustí”.

En este sentit, també ha incidit que “els camions han d’envair la zona del parc perquè no tenen prou espai per maniobrar atès que els contenidors estan en el mateix punt en què esta via s’estreny i la plaça ha estat ampliada”.

D’altra banda, la regidora ha recordat que “quan esta plaça es va renovar fa uns mesos, el grup de Ciutadans ja va criticar el poc criteri amb el qual s’estaven realitzant estos treballs”. De fet, ha destacat Llopis, “esta és una de les conseqüències del ‘Fer i desfer’ a què ens té acostumats el tripartit”.

“No hi ha un treball de planificació i previsió anterior a les seues actuacions que garantisca que una vegada finalitzades les coses i passat el temps, no serà necessari tornar a invertir diners per arreglar el que en teoria és nou”, ha afegit Llopis, que ha citat “alguns exemples: rebaixos de voreres on ja hi havia, pintura de mobiliari urbà nou, carrers recentment asfaltats amb pegats, maceteros que van i vénen, arbres que es deixen morir, etc.”.

“Això només pot respondre a un interès propagandístic que dista molt de l’interès general per a la ciutadania”, ha conclòs la representant de Ciutadans a Alzira.