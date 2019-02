Ciutadans a Alzira recorda que el problema amb el clavegueram de la carretera de Carcaixent és antic

Connect on Linked in

Ruiz: “Al principi de la legislatura ja ho vam denunciar en un ple però, encara que va haver reunions i es van plantejar mesures, ho van deixar aparcat”

El regidor de Ciutadans (Cs) d’Alzira, José Luis Ruiz, ha recordat que “el problema amb el clavegueram de la carretera de Carcaixent és antic”. Ruiz ha explicat que “al principi de la legislatura Cs ja ho va denunciar en un ple i que, tot i celebrar reunions i plantejar mesures, ho van deixar aparcat”.

D’altra banda, el representant de Ciutadans s’ha mostrat “sorprès perquè s’anuncie ara la solució del problema com una mesura estrella i necessària quan ha estat en un calaix tot el temps que han considerat oportú”. No obstant això, ha criticat, “diners per a monuments, per a festes, per moderar i remodelar rotondes, i per a qualsevol cosa que afavorira eixir en fotos i en premsa hi ha hagut tot el que han volgut i més”, ha destacat Ruiz.

A més, també ha assenyalat que “el motiu pel qual no s’ha fet abans és que ara, a tres mesos de les eleccions, cal intensificar la venda de la imatge que mostra com són de bons i com ho fan de bé”. “Res més lluny de la realitat ja que el que han demostrat és que es mouen per l’interès personal i no pel de la ciutadania en deixar aparcat un tema del qual tenen coneixement fa tant de temps”, ha advertit.