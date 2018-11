Ciutadans aconseguix aprovar per unanimitat que les sales de joc i apostes no estiguen a prop de centres educatius

Print This Post

Llopis: “Esta mesura protegix a la societat i als menors en particular dels problemes que l’addicció al joc genera”

Ciutadans a Alzira ha aconseguit que s’aprove per unanimitat que les sales de joc i apostes no estiguen a prop de centres educatius. “Estem satisfets que tots els grups hagin donat suport a la moció de Cs”, ha destacat la portaveu, María José Llopis.

Per a Llopis “este tipus de mesures protegixen a la societat, i els menors en particular, dels problemes d’addicció que genera el joc”. En el ple, els representants de Ciutadans van argumentar que “les dades dels últims estudis sobre les sales de joc i el seu ús revelen que cada vegada hi ha més locals d’este tipus al nostre país i que l’edat d’iniciació està també en edats primerenques” .

Així mateix, Llopis ha afegit que “la localització d’estes sales a prop de les rutes escolars o dels centres educatius són un factor de risc perquè acosta als més joves a esta pràctica i ajuda a que es perceba com una cosa quotidiana”. A més ha explicat que “es faran els canvis oportuns en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) perquè este acord siga efectiu”.