Ciutadans alerta dels problemes que provoca el redisseny del trànsit d’Alzira

José Luis Ruiz: “Senzillament han traslladat els inconvenients d’uns carrers a altres”

El regidor de Ciutadans (Cs) d’Alzira, José Luis Ruiz, ha alertat “els problemes que provoca el redisseny del trànsit d’Alzira”. El passat ple va advertir que “la reestructuració, senzillament, ha traslladat els inconvenients d’uns carrers a altres”. Ruiz ha explicat que “la peatonalització de l’Hort dels Frares i els canvis de direcció en molts dels carrers d’accés al centre han provocat que tot el trànsit siga derivat a carrers que no estan preparades per a això”.

A més, el regidor ha assenyalat que “avingudes com a Pare Pompilio, José Suñer Orovig o Vicente Vidal (esta última ara dividida en dos: Mestra Josefina Fernández i Professora Maria Plasencia) han deixat de ser avingudes per a convertir-se en circumval·lacions que recullen tot el trànsit amb les molèsties corresponents per a tots els veïns de la zona”.

En este sentit, “Doctor Ferran, Figueres i carrers adjacents a Albuixarres estan suportant un tràfic per al qual no estan preparades”. Ruiz ha recordat que “l’equip de govern advertia que amb l’obertura del carrer Benifairó se solucionarien estos inconvenients, però el temps ha demostrat que tot seguix igual”.

Finalment, ha destacat, “altres mesures implantades per a regular la circulació estan generant malestar també als comerciants”. “Un exemple d’això és la impossibilitat de girar a l’esquerra a l’avinguda Sants Patrons amb la cruïlla que dóna accés a la Plaça major i el carrer Sucro”, ha indicat el representant de Ciutadans.