Ciutadans critica la incoherència de Fernando Pascual

Llopis: “L’edil presumix a la premsa i tres dies més tard es contradiu en intentar respondre a les preguntes que li fem en el ple”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha criticat “la incoherència del regidor de gestió urbanística i serveis públics Fernando Pascual”. Llopis ha explicat que “Pascual ha presumit dels seus èxits i de la seua bona gestió en les xarxes i els mitjans, però no ha sabut explicar amb detall en què ha consistit i consistix esta gestió”.

De la mateixa manera, la regidora ha recordat que “mentre Pascual ha presentat l’augment de l’activitat urbanística i empresarial a la nostra ciutat com una conseqüència directa de la seua gestió, quan Ciutadans ha preguntat per les mesures concretes que han fet possible esta suposada millora, la resposta s’ha diluït en vagues explicacions”.

Per Llopis, “en la seua intervenció deixa clar que l’únic que ven és fum i bones paraules”. No obstant, ha advertit la regidora, “en realitat no hi ha cap estratègia eficaç que estiga transformant la nostra localitat”. “La veritable estratègia de Pascual és intentar esgarrapar un grapat de vots maquillant la falta de projecte”, ha assegurat la representant de Cs.