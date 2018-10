Ciutadans critica que es puguen gastar 70.000 euros en una font ornamental i res en una per a beure

Connect on Linked in

Llopis: “Els veïns del parc Pere Crespí també es troben amb el silenci del tripartit davant les seues peticions”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha criticat que “l’Ajuntament haja de destinar uns 70.000 euros en la construcció d’una font ornamental al parc de la Alquenencia mentre no invertix ni un euro a la del parc Pere Crespí”. “Potser amb els diners del mur que s’està alçant en una de les cantonades del parc, es podria haver instal·lat alguna font per cobrir esta necessitat”, ha apuntat.

“Els veïns porten anys reivindicant la font, però també ells obtenen el silenci del tripartit”, la regidora, qui també ha assegurat que “el govern municipal ignora als veïns de la mateixa manera que, de vegades, fa amb els grups de l’oposició com a representants dels ciutadans”.

A més, ha advertit que “estar oberts a les necessitats del carrer i posar veu als nostres veïns no és fer populisme, sinó fer la nostra feina sense oblidar per què i per a què estem ací”. Llopis s’ha defensat així de “les habituals crítiques abocades sobre Ciutadans per traslladar les peticions i denúncies que ens fan arribar els nostres veïns”.