Ciutadans (Cs) en Alzira denuncia el doble discurs del tripartit amb l’aigua

María José Llopis: “La gestió és nefasta perquè la restricció del consum ha arribat un mes després que s’anunciés la millor qualitat de la història”

Alzira, divendres 23 de març de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira María José Llopis ha denunciat “el doble discurs del tripartit”. Llopis ha assenyalat que, un cop més, “el que abans era d’una manera, després és d’una altra”. La regidora ha recordat que”tot just fa un mes s’anunciava l’alta qualitat de l’aigua de la nostra ciutat”. No obstant això, ha afegit, “a penes un mes després, es recomanen restriccions en el consum de l’aigua procedent de la zona 4-Sant Bernat”.

Llopis ha explicat que tot i les declaracions realitzades pel regidor responsable de l’àrea, “si la qualitat de l’aigua ha millorat a Alzira no ha estat gràcies a la gestió de l’equip de govern actual, ja que si hi ha una planta de filtres és perquè fa 5 anys es van detectar unes anomalies que van provocar el muntatge d’una planta”. De la mateixa manera, “la recepció d’aigua de la sud d’Antella no ha estat un projecte municipal, ni tampoc del PSOE, per la qual cosa sorprèn que es presumeisca d’haver aconseguit una cosa que per a res és mèrit propi”.

En canvi, ha anotat Llopis, “allò que sí que podria haver fet per millorar la situació dels veïns de Sagrada Família, el Respirall o el Racó, entre d’altres, seguix pendent i sense tindre’s en compte”. Perquè, segons ha advertit la regidora, “es van anunciar uns bons resultats històrics en la qualitat de l’aigua sense atendre a la realitat d’estos veïns”. “Uns veïns”, assenyala Llopis, “de primera per pagar i de cinquena per al senyor regidor, que permet amb la seua inactivitat, que se seguisca consumint aigua de dubtosa qualitat”.

“En l’últim ple ja vam sol·licitar informació referent a això perquè diversos veïns del Respirall i el Racó ens havien traslladat les seves queixes”, ha declarat la regidora, qui també ha indicat que “no se sap certament si l’aigua és la millor però sí sabem que la gestió del regidor al capdavant de serveis públics si està sent la pitjor de la història”.