Ciutadans (Cs) Alzira presentarà una moció perquè els contribuents puguen reclamar les plusvàlues injustes

· María José Llopis ha indicat que “es tracta de no exigir un impost inconstitucional i d’alleujar la butxaca dels alzirenys“

Alzira, 26 de maig de 2017. Ciutadans (Cs) Alzira presentarà en el pròxim Ple de Juny una moció perquè els contribuents puguen reclamar les plusvàlues indegudes. “Es tracta de que puguen demanar les quantitats satisfetes en concepte d’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana“, ha explicat la portaveu, María José Llopis.

La regidora ha argumentat que “Cs pretén donar una resposta al nou escenari originat per la sentència del Tribunal Constitucional“. “Una sentència que no té efectes directes sobre la Llei d’Hisendes Locals i les Ordenances que les desenrotlla, i per tant no pot aplicar-se“, ha destacat Llopis.

A més, Llopis ha afegit que, “els Ajuntaments han d’adoptar les mesures que permeten fer valdre els drets dels contribuents, en este cas la devolució d’una quantitat ingressada de forma inconstitucional, més que indeguda”

Finalment la portaveu de Cs Alzira ha demanta a l’equip de govern municipal que “aprove la iniciativa proposada per Ciutadans (Cs) de canviar l’ordenança, d’acord amb la llei vigent, per a evitar continuar exigint el pagament d’un impost en uns termes inconstitucionals i així alleujar la butxaca del contribuent alzireny”.