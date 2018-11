Ciutadans (Cs) d’Alzira demana la devolució dels diners pel viatge a Itàlia dels assessors de PSOE i EU

Connect on Linked in

Llopis: “Tots ens podem equivocar però la virtut està en ser capaç de reconèixer-ho i rectificar”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha presentat una moció en què es demana “el reintegrament dels diners rebuts pel viatge a Itàlia corresponent a les despeses generades pels assessors que van acompanyar els regidors Isabel Aguilar i Iván Martínez, regidora de festes i de comerç respectivament”.

Llopis ha recordat que “el passat mes de juliol, aquests regidors van viatjar a Bagnara di Romagna a Itàlia per participar en la desena edició del Popoli Pop Cult Festival”. Així mateix, la regidora ha destacat que “els assessors dels dos polítics també van acompanyar la comitiva sense que en cap cas conste documentació que acredite la necessitat de fer-ho”.

La representant de Ciutadans ha explicat que “després que poguérem accedir a l’expedient perquè ho vam denunciar en premsa, i a pesar de no haver permès que puguem tindre còpies, vam revisar la documentació que ens van permetre consultar i no hi ha cap informe que reconega els beneficis d’este viatge per a la nostra ciutat, i sobretot, l’exigència que quatre membres de l’ajuntament participaren”.

Llopis ha indicat que “no es tracta de si la quantitat és desproporcionada o insignificant, es tracta de ser responsables amb els diners de tots i no aprofitar per anar-se’n de viatge gràcies als veïns d’Alzira”. “Admetem que tots ens podem equivocar però la virtut és ser capaç de reconèixer-ho i rectificar”, ha conclòs la regidora.