Ciutadans (Cs) d’Alzira demana solucions per frenar l’augment de la violència a la zona dels pubs

Connect on Linked in

María José Llopis: “Si els pocs llocs d’oci no es cuiden, els joves no tindran per on eixir sense por de veure’s embolicats en alguna disputa “

Alzira, divendres 18 de maig de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, ha demanat a l’equip de govern que “estudie mesures per frenar l’augment d’actes violents a la zona dels pubs de la ciutat”. Llopis ha explicat que “si els pocs llocs d’oci nocturn que hi ha al municipi no es cuiden, els joves no tindran per on eixir sense por de veure’s embolicats en alguna disputa no buscada”.

La representant de Cs ha recordat que “s’estan repetint altercats i incidents en estes voltants que enlletgixen la imatge de la nostra ciutat”. D’altra banda, “este ambient allunya els propis veïns d’Alzira i provoca que els d’altres pobles no ens visiten”. La regidora també ha assenyalat que “des de l’ajuntament haurien d’iniciar-se converses, si no s’ha fet ja, amb els propietaris dels locals per acabar amb estos lamentables episodis”.

Llopis ha manifestat que “abans que siga irremeiable el dany causat a la imatge d’Alzira, és urgent actuar”. “Els nostres ciutadans necessiten sentir-se segurs i poder disfrutar del temps lliure en la seua pròpia ciutat”, ha assenyalat la regidora. A més, ha matisat que “el tema de l’oci nocturn és una cosa que s’hauria d’analitzar ja que no es tracta només del que fan un grup de joves, sinó de donar-li al municipi la vida i l’atractiu que mereix”, ha apuntat Llopis.