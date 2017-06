Ciutadans (Cs) d’Alzira demanda la revisió dels passos de vianants per a evitar accidents

• Llopis subratlla que “hi ha zones on no hi ha visibilitat” i lamenta que “el tripartit rebutjara la moció de Cs per a vetlar per la seguritat”

Alzira, dilluns 12 de juny de 2017. Ciutadans (Cs) d’Alzira ha demandat la revisió dels passos de vianants per a evitar accidents. “Existeixen zones on la visibilitat del vianant i sobretot la seua seguretat és lamentable“, ha assegurat la portaveu de Ciutadans d’Alzira, María José Llopis.

En este sentit, la regidora ha explicat que “el municipi continua amb el mateix problema perquè el tripartit, lluny de buscar una solució, va rebutjar la moció que Ciutadans va presentar per a vetlar per la seguretat de vianants i conductors“.

A més, Llopis ha instat l’Ajuntament a “adequar els badens tal com arreplegava la proposta de Cs d’Alzira aprovada per unanimitat“. “De moment, només se n’han eliminat dos“, ha denunciat la portaveu.

En la mateixa línia, Llopis ha destacat que “en la Gran Via de la Comunitat Valenciana és necessària una actuació urgent de l’Ajuntament per a suprimir l’excés de velocitat i reduir la perillositat davant la proximitat de centres escolars” i ha afegit que “s’han rebut queixes de veïns indicant que de bon matí i sobretot els caps de setmana es produïxen carreres il·legals de motos i cotxes“.

“Si el desig del tripartit és donar prioritat als vianants en els carrers, tan sols demanem que es posen mitjans i es realitzen els estudis necessaris perquè així siga”, ha puntualitzat la portaveu.