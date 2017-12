Ciutadans (Cs) d’Alzira denuncia el “catastrazo” del PP i el tripartit

• María José Llopis: “Fins ara cap Govern ha pres mesures pensant en la ciutadania, sinò en l’interés recaptatori i partidista”

Alzira, dimarts 26 de desembre de 2017. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha denunciat “les actuacions en relació amb el cadastre del PP i el tripartit”, el que Llopis ha denominat “catastrazo”. La regidora ha explicat que “en el passat i en el present, cap equip de govern ha pres mesures pensant en la ciutadania, sinó en l’interès recaptatori i en el rèdit partidista”.

Llopis ha explicat que “els impostos han de ser progressius, justos i acords amb la capacitat de qui els ha de pagar, però l’IBI que cobra l’ajuntament d’Alzira en este moment no ho és”. Segons ha aclarit la regidora de Cs, “es tracta d’un impost desproporcionat en relació amb el valor actual dels immobles”.

Per això, Llopis ha assenyalat que “no es pot exigir ara mateix regularitzacions sobre un impost que és injust a la base, sobretot a jubilats i persones amb pocs ingressos”.

La portaveu de Cs ha recordat que “si es revisaren els valors cadastrals s’ingressaria menys per l’impost de l’IBI, i de forma indirecta en altres impostos”. També ha afegit que “potser això explica la inactivitat del PP abans i del tripartit ara”.

Així mateix, Llopis s’ha preguntat si “podria considerar-se això com prevaricació judicial, i un cobrament d’ingressos de manera indeguda”. “Hauria de ser així si fem servir els mateixos termes de l’actual equip de govern per a explicar la forçosa necessitat d’aplicar la regularització sol·licitada pel PP en el passat”, ha conclòs.

· Cronología que demostra que el “catastrazo” respon a un interés recaptatori i partidista

Atenent a la cronologia dels fets, Llopis ha assenyalat algunes qüestions bàsiques:

1. Si es demana la inspecció cadastral en 2015 perquè cal complir la llei, per què no es va demanar la revisió cadastral el mateix any que per llei també corresponia?

2. Si els ciutadans i els seus interessos són la major preocupació de PP i Tripartit:

– ¿per què no ho han demostrat posant en marxa les mesures oportunes en cada moment?

– ¿per què el PP va sol·licitar una revisió cadastral en el moment en què més es veurien perjudicats els ciutadans i no ho va fer quan podrien haver-se vist beneficiats?

– ¿per què el Tripartit, després de més de dos anys en el govern no ha dut a terme la revisió cadastral per tal d’esmenar els errors de l’anterior govern del PP?

3. Si ara es demana que sigen abonats els impostos amb caràcter retroactiu, quan la revisió cadastral es realitze i es vega com de més hem estat pagant, ¿se’ls retornarà als ciutadans amb la mateixa retroactivitat?