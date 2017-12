Ciutadans (Cs) d’Alzira denuncia la falta de calefacció a les instal·lacions de l’escola Lluis Vives durant 17 dies

María José Llopis: “No puc entendre com tenim la ciutat plena de colors mentre els nostres xiquets no poden aprendre en condicions”

Alzira, dimarts 19 de desembre de 2017. La portaveu de Cs Alzira, MªJosé Llopis, ha denunciat la falta de calefacció a les instal·lacions del col·legi Lluís Vives durant 17 dies. Llopis ha manifestat el seu “desconcert en no entendre com mentre els nostres xiquets no tenen les condicions òptimes per a aprendre, la ciutat s’ompli de colorins”. “Com en qualsevol casa, primer cal solucionar les necessitats més importants i després gastar en decoració i altres coses sense urgència”, ha afegit Llopis.

D’altra banda, la regidora ha assenyalat que “els representants del tripartit no tardaran a posar qualsevol excusa per a justificar la seua inactivitat i passivitat davant els problemes reals de la nostra ciutat”. No obstant això, Llopis ha recordat que “la ciutadania està donant-se compte de quines són les prioritats d’aquells que ens governen”.