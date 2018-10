Ciutadans (Cs) d’Alzira destaca l’escassa activitat del Mercat de La Vila

Connect on Linked in

Ferre assegura que “ara està en pitjors condicions que quan va arribar la regidora Aguilar” i demana “un pla transversal per reactivar el comerç”

El secretari de Ciutadans (Cs) d’Alzira, Miguel Ángel Ferre, ha destacat “la poca activitat del Mercat de la Vila”. Ferre ha advertit que “aquest mercat està ara pitjor del que estava quan va arribar Isabel Aguilar, regidora de l’àrea de comerç”.

El representant del partit taronja ha criticat que “gran part dels llocs estan buits, com succeïx en el mercat ambulant dels dimecres”. A més ha exigit “saber què s’ha fet durant aquests tres últims anys a part de la campanya Una idea per a la Vila, que no ha tingut cap efecte en la reactivació de l’activitat comercial d’aquest espai”.

Ferre ha advertit que “si no s’actua, els dos mercats són la crònica d’una mort anunciada, s’està veient vindre i no es fa res per posar-hi remei”. També ha afegit que “les accions puntuals a la nostra ciutat d’àmbit comercial no són suficients per mantindre la bona salut del comerç local”. “Cal fer un pla transversal que unifique tots els esforços”, ha defensat.