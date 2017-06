Ciutadans (Cs) d’Alzira insta l’Ajuntament a realitzar activitats que promoguen la donació de sang

La portaveu, María José Llopis ha agraït als donants de sang “el seu gest generós i desinteressat”

Alzira, divendres 9 de juny de 2017. La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira , María José Llopis, ha instat l’Ajuntament a “realitzar activitats que promoguen la donació de sang i informen dels seus beneficis”. En la mateixa línia, la regidora ha indicat que espera que “tal i com arreplegava la moció de Cs aprovada per unanimitat l’any passat, el Consistori celebre este dia”.

A més, la regidora ha agraït als donants de sang “el seu gest generós i desinteressat”. En este sentit, Llopis ha argumentat que “se’ls ha de reconéixer com es mereixen”. “La celebració del 14 de juny com a Dia Mundial del Donant de Sang ha de passar també per agrair diàriament la seua col·laboració altruista i tan necessària per als malalts”, ha puntualitzat.

Finalment, la portaveu ha explicat que “cal fomentar este tipus d’actuacions perquè és necessari que la societat comprenga la transcendència de la donació, la va