Ciutadans (Cs) d’Alzira presenta una moció per a millorar les instal·lacions de la Plaça Cartonajes

Alzira, divendres 10 de novembre de 2017. Ciutadans (Cs) d’Alzira ha presentat una moció “per millorar les instal·lacions i serveis de la Plaça Cartonatges”, ha destacat la portaveu de Cs a Alzira, María José Llopis.

Per a la regidora “les ridícules dimensions del parc infantil són de riure tenint en compte el gran nombre de xiquets que freqüenten l’espai”. També ha assenyalat que “un espai obert d’aquesta mida hauria de comptar amb un bon parc infantil per a totes les edats, així com suficients bancs, fonts i ombra per gaudir d’una vesprada de jocs en família”.

En la mateixa línia, Llopis ha manifestat el seu desig “de fer d’aquesta plaça un espai útil i servible perquè actualment, la falta d’ombra i instal·lacions fan que siga una zona sense ús la major part del temps”. A més, ha subratllat que “molts pares han mostrat el seu descontentament per la falta d’acció i poca visió dels qui van idear aquest lloc”.