Ciutadans (Cs) d’Alzira reclama al tripartit que execute el pressupost per a adaptar els parcs infantils

María José Llopis lamenta “la deixadesa de l’Ajuntament” i critica que “s’ignore una vegada més les mocions de Cs aprovades en Ple”

Alzira, dimecres 21 de juny de 2017. La portaveu de Ciutadans (Cs) en l’Ajuntament d’Alzira, María José Llopis, ha reclamat al tripartit que “execute els 85.000 euros pressupostats per a adaptar els parcs infantils“.

“Es tracta d’adequar els parcs a l’accessibilitat universal perquè tots els xiquets, sense excepció, puguen gaudir sense sentir-se exclosos“, ha explicat LLopis, el qual també ha destacat que “la moció de Cs on es detallava l’adaptació d’estos espais infantils es va aprovar per unanimitat”.

En este sentit, ha indicat que “es una llàstima que a pesar d’estar aprovat en Ple i pressupostat, els menors, ja de vacances escolars, seguisquen sense tindre cap parc adaptat per la deixadesa de l’equip de Govern“.

Per això, la portaveu ha denunciat que “s’està ignorant una vegada més les mocions impulsades per Cs” i ha demandat “més voluntat política al tripartit per a posar en marxa les mocions aprovades en Ple perquè milloren el dia a dia dels veïns”.