Ciutadans (Cs) es reunix amb representants del CSIF per tractar la falta de personal de la DGT a Alzira

María José Llopis: “Ens sorprèn que ningú s’haja preocupat per esbrinar què està passant i què es pot fer”

Alzira, dimarts 24 d’abril de 2018. La portaveu de Ciutadans (Cs) a Alzira, MªJosé Llopis, el secretari de política municipal, Miguel Vidal, i el diputat de Cs, Toni Subiela, s’han reunit amb membres del sindicat CSIF per tractar la problemàtica de l’oficina de la DGT d’Alzira per “la deixadesa i la falta de personal”. Llopis ha manifestat que “sorprèn que ningú s’haja preocupat per esbrinar què està passant i què es pot fer al respecte per trobar solucions”.

Llopis ha explicat que “els treballadors han denunciat en repetides ocasions que la plantilla va disminuint perquè s’aproven trasllats sense cobrir les vacants corresponents”. “De 18 operadors en 2010, en 2018 només hi ha 10 i dos d’ells en una baixa de llarga durada”, ha assenyalat la regidora.

Com a conseqüència, ha afegit Llopis “el volum de treball és inabastable per als funcionaris que queden, el que provoca un perjudici per al ciutadà que ha d’esperar, com a mínim, un mes”. A més, “la falta de servei informàtic provoca la completa paralització de les gestions cada vegada que hi ha un problema perquè ningú pot solucionar-ho”.

La regidora de Cs ha recordat que “mantindre el servei que oferix l’oficina de la DGT a Alzira és important perquè els usuaris són potencials consumidors per a la nostra ciutat que contribuïxen a reactivar l’economia local”. “Hem de tindre cura dels serveis que ja tenim per no seguir perdent com ha passat amb el Jutjat Penal”, ha conclòs.