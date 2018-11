Ciutadans lamenta que el tripartit no vulga condemnar el que ha passat en els concerts pel 9 d’Octubre

Llopis: “És incomprensible que en els mitjans hagen mostrat el seu rebuig però de manera oficial no siguen capaços”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha lamentat que “el tripartit no vulga condemnar el que ha passat en els concerts pel 9 d’octubre en què es van exhibir pancartes en defensa dels polítics presos a Catalunya”. Llopis ha explicat que “és incomprensible que tant l’alcalde, la regidora responsable i el PSOE hagen mostrat als mitjans seu rebuig, però de manera oficial no siguen capaços”.

La representant de Cs ha assenyalat que “tot i que no estigueren a favor de reprovar la regidora de cultura de Compromís, Aida Ginestar, esperàvem que reconegueren, públicament i de manera oficial, que la política no es fa en un concert organitzat per l’Ajuntament, de tots, per celebrar el dia de la nostra Comunitat”. “Si estem d’acord que no va estar encertat, quin problema hi ha per fer-ho constar i posar els mitjans per evitar que torne a succeir?”, s’ha preguntat Llopis.

Altrament, ha destacat que “amb esta votació el Partit Socialista ha deixat clar que per un grapat de vots és capaç de fer els ulls grossos com ho està fent a la Generalitat i a nivell nacional”. “No tot val en política i cal respectar les normes perquè de veritat disfrutem d’una democràcia sana”, ha recalcat la regidora, qui també ha manifestat que “la llibertat d’expressió no pot ser entesa com dir el que es vulga on, quan i com es vulga; hem d’ajustar-nos a la legalitat i al respecte per evitar provocacions inútils i innecessàries”.

A més, ha declarat, “creiem que, almenys, mereixem una disculpa perquè finalment va passar el que advertirem que passaria, i la regidora ens va titllar d’alarmistes i ens va acusar de maquillar la realitat”. “Ens agradaria que el sentit comú pogués estar per sobre dels interessos partidistes i ideològics”, ha conclòs Llopis.