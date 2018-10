Ciutadans proposa una declaració institucional per condemnar el que ha passat en els concerts del 9 d’Octubre

Print This Post

Llopis: “Després d’acusar-nos de maquillar la realitat quan advertirem del que podia succeir; Ara Aida Ginestar diu que no s’ho esperava”

La portaveu de Ciutadans (Cs) d’Alzira, María José Llopis, ha proposat una declaració institucional per condemnar el que va succeir en els concerts del 9 d’Octubre. Llopis ha recordat que “la setmana passada vam advertir del que podria succeir i Aida Ginestar ens va acusar de maquillar la realitat”. “Finalment, va passar el que volíem evitar i Ginestar, regidora responsable d’esta programació musical, diu ara que no s’ho esperava, que no sap res del tema”, ha criticat.

Per a Llopis “ha faltat previsió i ineficiència en la gestió per part de la responsable o responsables”. A més, la regidora de Ciutadans ha explicat que “com que el grup musical Buhos assumix tota la responsabilitat, s’haurien d’estudiar les mesures oportunes per depurar responsabilitats en tots els sentits”.

“No sabem si en el contracte hi havia alguna clàusula en què es preveien situacions semblants a les que han succeït, però la remuneració econòmica s’hauria de veure afectada com a sanció per permetre que es fes política a l’escenari”, ha assenyalat Llopis, alhora que ha apuntat que “el que va tindre lloc dilluns estava fora de la llei i l’Ajuntament hauria de prendre cartes en l’assumpte”.

Així mateix, ha recalcat que “des de Ciutadans no tenim cap problema amb les llengües, ni amb la llibertat d’expressió”. També ha afegit que “entenem que cada persona és lliure de pensar i creure el que considere”. “L’únic que defensem és que es garantisca que això puga donar-se en igualtat de condicions per a tots; és a dir, que no es vulga imposar un pensament únic utilitzant les activitats que depenen de l’Administració Local perquè en este cas és fer política amb diners públics”, ha destacat.

D’altra banda, Llopis ha posat de manifest que “és trist utilitzar la llengua amb beneficis polítics per provocar divisió”. “No es pot relacionar l’ús del valencià amb unes idees polítiques determinades perquè és falsejar la realitat”, ha subratllat.

Finalment, la regidora ha assegurat que “valencians som tots i no permetrem que ens identifiquen amb el que no som quan l’únic que fem és defensar els interessos i drets de tota la ciutadania, independentment de la seua orientació política”.