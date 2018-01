Ciutadans vota en contra del pressupost d’Alzira “per no recollir les necessitats dels alzirenys”

Connect on Linked in

C’s Alzira exigeix a l’equip de govern d’Alzira una revisió cadastral.

Ciutadans ha votat en contra del pressupost de l’equip de govern perquè considera que no recull les necessitats dels alzirenys. La seua portaveu, Maria José Llopis, ha explicat que el grup municipal va traslladar 14 propostes a l’equip de govern que no es materialitzaren en esmenes per falta de diàleg.

Una de les principals reivindicacions de ciutadans és la revisió cadastral.

També, ha fet referència Llopis a la regularització cadastral del Ministeri d’Hisenda la qual fixa, segons la portaveu de ciutadans,” coeficients abusius”.

D’altra banda i pel que fa al pressupost, Ciutadans critica la falta de concreció en les partides d’inversions.

Pel que fa a la capítol de personal, Ciutadans demana una major contror de la despesa, i recorda que l’equip de govern també ha sigut advertit per part dels sindicats .

Els pressupostos d’Alzira s’aprovaren en el ple d’extraordinari d’ahir amb els vots favorables de l’equip de govern. Els dos partits de l’oposició, PP i Ciutadans, votaren en contra.