La Ciutat de les Arts i les Ciències celebra este dissabte el ‘Dia del Soci’

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha organitzat per aquest dissabte, 27 d’octubre, una jornada especial dedicada als membres dels tres clubs del complex: el Club CAC (que inclou l’Hemisfèric, el Museu i l’Oceanogràfic), el Club CienciAmics (Museu i Hemisfèric) i el Club Oceanogràfic que només permet l’accés il·limitat a l’aquari.

Per a tots aquells que estiguen pensant a adquirir el passe anual en alguna de les seues tres modalitats, aquesta setmana és la ideal, ja que podrien aprofitar-se d’aquestes activitats especials pel ‘Dia del Soci’, convertida així en la seua festa de benvinguda. El passe Club es pot adquirir en la taquilla Club del Museu de les Ciències o en la del Club Oceanogràfic.

El ‘Dia del Soci’ començarà a les 10 hores en l’Oceanogràfic per als membres de Club CAC i Club Oceanogràfic. Fins a les 14 hores podran disfrutar de visites guiades a l’ARCA del Mar (l’hospital de les tortugues rescatades) projeccions de pel·lícules 4D, el taller infantil ‘El meu jo més natural’, en el qual realitzaran el seu autoretrat amb elements vegetals, i també coneixeran de prop Zazú, un dels animals ambaixadors de l’Oceanogràfic.

A partir de les 15 hores i fins a les 19 hores, la festa continuarà en el Museu de les Ciències per als socis de CienciAmics i Club CAC amb activitats de realitat augmentada, jocs de pasta per a modelar i inclús un taller de cuina en què les famílies podran preparar el seu propi hummus o sushi. Al llarg de la vesprada, en el Museu es realitzaran també visites guiades, tallers de ‘Ciència a Escena’ i disfresses, entre altres propostes lúdiques.

Per a participar en les activitats de l’Oceanogràfic és imprescindible realitzar la reserva abans del dijous 25 d’octubre trucant al 960 47 06 47, o bé via correu electrònic a reservas@oceanografic.org. Les reserves s’efectuaran per estricte orde de sol·licitud i es faran efectives amb l’enviament de la confirmació des de la central de reserves. La sol·licitud no implica la confirmació de la reserva. Per a reservar accés al Museu s’ha de trucar al 961 97 46 86 o enviar un correu electrònic a club@cac.es.