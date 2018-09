La Ciutat de les Arts i les Ciències participa en la Nit Europea de la Investigació a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La Ciutat de les Arts i les Ciències, a través del Museu de les Ciències i l’Oceanogràfic, participa en la Nit Europea de la Investigació a la Comunitat Valenciana, un projecte de divulgació científica que se celebra, simultàniament, en 340 ciutats europees divendres que ve, 28 de setembre.

L’escenari ubicat en el llac sud del Museu de les Ciències serà el punt de trobada per a realitzar la presentació de diversos projectes científics, una demostració a càrrec de ‘La Ciència a Escena’; un monòleg conduït per Carlos Roma i, per a finalitzar, un concert de música en què els alumnes de la Berklee College of Music València delectaran els assistents.

Per la seua banda, l’Oceanogràfic obri les seues portes a partir de les 20.00 hores per a realitzar quatre activitats d’orde divulgatiu com a ‘Xicotets científics’, dirigida a famílies amb xiquets d’entre 6 i 14 anys, i les tres restants ‘Escolta els dofins’, ‘Tortugues en la xarxa’ i ‘Coneix l’Oceanogràfic de la mà del nostre equip d’investigadors’, dirigides a famílies amb xiquets d’entre 6 y14 anys.

Amb aquesta acció, la Ciutat de les Arts i les Ciències participa de manera activa posant en contacte als professionals de la investigació amb el públic en general, potenciant la creativitat i fomentant les vocacions cientificotecnològiques entre els més menuts.

Per participar al programa de l’Oceanogràfic cal inscriure’s previament fins a completar aforament a la pàgina web del centre