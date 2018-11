Claudia Guillem i Fernando Hernández guanyen la XXXV Volta a Peu a Cullera

Connect on Linked in

La carrera més important de l’any reunix mig miler de corredors

El corredor del Fondistes de Silla, Fernando Hernández, i la independent Claudia Guillem s’han proclamat guanyadors absoluts de la XXXV edició de la Volta a Peu de Cullera disputada este diumenge. Mig miler de corredors es donaren cita en un dels esdeveniments esportius més importants de la localitat.

Els participants s’enfrontaren a una única prova de 12.700 metres amb eixida des del passeig Doctor Alemany, continuant per la costa fins a arribar al Far. El tram de tornada es va desenvolupar per la cara oest de la muntanya.

En categoria masculina, Fernando Hernández fou el primer a creuar la línia de meta amb un temps de 44 minuts i 29 segons. Va haver-hi també protagonisme cullerenc. El podi el completà Heliodoro Hernán del club Almirunning Cullera, amb un temps de 45 minuts i 1 segon, i Toni Pérez del CA Cullera, amb un temps de 45 minuts i 16 segons.

La categoria femenina la va encapçalar la corredora independent Claudia Guillem amb un temps de 54 minuts i 57 segons. La seguiren les corredores del CE La Porte Fresca, Alina Teodora amb un temps de 55 minuts i 49 segons i Nadia Crisán amb 56 minuts i 39 segons.

Millors locals

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Cullera (ACECU) donà un premi de 100 euros als millors corredors locals que va recaure sobre Heliodoro Hernán i Sandra del Moral.

Les falles han tingut també el seu protagonisme. De la mà de la Junta Local Fallera, i amb la presència de la seua presidenta executiva, Susi Melià, es va premiar a Ana Simón i, de nou, a Heliodoro Hernán, per ser els fallers amb millors temps i a la falla La Bega per erigir-se en aquella que va tindre un major nombre de participants.

El regidor de l’àrea d’Esports, Javier Cerveró, fou l’encarregat de lliurar els premis als primers classificats de cada categoria. Per a Cerveró la Volta a Peu ha tornat a demostrar «la seua fortalesa com a competició consolidada amb una participació excel·lent» tot i haver de ser suspesa a l’octubre per la climatologia. Cerveró va aprofitar l’oportunitat per a agrair als voluntaris tot l’aportat en l’organització de l’esdeveniment.