Claudia Sepúlveda Escolá és d’Alzira i acaba de complir 17 anys i amb 15 va disputar el Campionat d’Espanya de Supermotard absolut

Claudia Sepúlveda Escolá és d’Alzira i acaba de complir 17 anys.

Amb només 15 va córrer per primera vegada en el Campionat d’Espanya de Supermotard absolut, sent la primera i única xica pilot d’aquesta categoria de 450 centímetres cúbics i va aconseguir el 5º lloc de la classificació general, per la qual cosa li van concedir la qualificació d’Esportista de Elite.

Durant aquesta temporada 2018 s’han disputat quatre carreres, la primera a Albaida, en la qual va patir una greu caiguda i no va poder puntuar per a la classificació general, seguides de Valladolid i Burgos.

Aquest cap de setmana s’ha disputat l’última prova puntuable del campionat nacional a casa, en el Circuit de la Ribera, al costat del mundial de les Nacions ,en el qual han corregut els millors pilots del món.

El dissabte es va disputar la primera màniga, fent molt bona carrera i aconseguint la 8 ª posició.

El diumenge després de l’eixida de la segona carrera i lluitar per defensar la 8ª posició aconseguida en cronos, va tenir la mala sort de caure en l’última volta i no poder puntuar.

Acaba així la temporada aconseguint classificar-se en la 11ª posició de la general , d’un total de 28 pilots participants.

Ha sigut una temporada en la qual ha treballat amb molt esforç per a poder arribar fins al final, ja que una setmana abans de l’última carrera es quedava sense el suport del seu patrocinador principal,” Cahmpi *Woman Racing”. Ara ja es prepara la nova temporada 2019 amb molta il·lusió i buscant patrocinadors que la recolzen i poder continuar amb la seua carrera professional, perquè sense ells no es pot portar avant aquest projecte.