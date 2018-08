Els clavaris del Crist omplen de foc la plaça en la “coetà” de les festes de Mislata

Print This Post

L’espectacle pirotècnic i una actuació en forma de musical enfront del Centre Cultural van precedir el dia gran d’aquesta clavària”

Si les festes de Mislata tenen un denominador comú des del principi fins al final és la pólvora. Al llarg de les dues setmanes de festejos, els actes pirotècnics van succeint-se com a bona mostra de la passió que senten els mislateros i mislateras per la pólvora. Despertaes, mascletaes, correfocs, castells i la “coetà”, que enguany es va disparar la nit del dissabte, centren bona part del programa d’actes.

Els clavarios del Crist van organitzar aquest tradicional tret de coets en la plaça de la Constitució, a les portes de l’Ajuntament i de la seu de la clavaria. Un grup de clavarios van prendre la metxa a milers de coets per a omplir de foc la plaça i per a delit dels molts apassionats de la pólvora que es van concentrar, no sense cert risc, a presenciar des de bé a prop la “coetà”.

Tots els tiradors que van participar en la “coetà” van seguir escrupolosament les normes de seguretat establides per l’organització, per la qual cosa afortunadament no va caldre lamentar grans incidents i els serveis mèdics només van atendre a quatre ferits de caràcter lleu. L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor de Tradicions, Francisco Herrero, van presenciar la “coetà” i van compartir els moments previs amb el grup de tiradors.

D’altra banda, abans de començar la “coetà”, enfront del Centre Cultural s’iniciava un altre espectacle, en aquest cas musical, que concentrava també a una gran afluència de mislaters i mislateres. Cançons d’ahir i d’avui, molt ball i acrobàcies van fer gaudir a un públic lliurat que ho va passar en gran.