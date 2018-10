Climent destaca que el sector agroalimentari és ‘molt potent en el nostre territori i hem de posar-lo en valor’

Connect on Linked in

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que “el sector agroalimentari és molt potent en el nostre territori i hem de posar-lo en valor”.

Rafa Climent i la directora general de l’Ivace, Júlia Company, han visitat l’empresa Aceitunas Serpis, situada a Alcoi i especialitzada en la comercialització d’olives. La societat, fundada l’any 1926, compta amb una àmplia experiència en l’elaboració de productes alimentaris preparats per al mercat, i actualment exporta la seua producció a més de 40 països dels 5 continents.

El conseller ha emmarcat aquesta visita en el compromís adquirit des de la Conselleria per visitar les empreses de la Comunitat i “conèixer de primera mà les necessitats de cada un dels sectors del nostre teixit productiu”.

Rafa Climent ha assenyalat que Aceitunas Serpis és “un clar exemple d’una empresa exportadora i en continu procés d’innovació i en una adaptació contínua en tots els seus processos, per exemple ara en l’àmbit de la digitalització”.

En aquest sentit, ha recordat les ajudes de la Conselleria i l’Ivace per a la digitalització i la transformació energètica, que han sigut sol·licitades per aquesta empresa, i “que intentarem implementar, perquè suposa una aposta molt decidida per la eficiència i pel medi ambient per tal d’abocar menys CO2 a l’atmosfera “.

El conseller també ha volgut ressaltar el vessant social que l’empresa té a la comarca i, bàsicament, a la ciutat d’Alcoi.