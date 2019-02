Climent: ‘El 84% dels municipis amb ajudes concedides en 2018 per a la millora de polígons ha justificat dins del termini establit’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que “el 84% dels municipis de la Comunitat Valenciana als quals l’Ivace els ha concedit ajudes per a la millora i modernització de polígons industrials per a l’exercici 2018 ha presentat la justificació de despeses dins del termini establit”.

Així, ha detallat que, de les 101 poblacions que havien d’aportar la justificació, 85 municipis l’han facilitada. S’ha presentat justificació corresponent a l’exercici 2018 de 130 projectes per a la millora de polígons, la qual cosa suposa un 81,7% dels projectes.

Climent ha mostrat la seua satisfacció per aquestes dades, relatives a l’exercici 2018, de la convocatòria pluriennal 2018-2019 d’ajudes de l’Ivace per a la millora i modernització de polígons industrials i ha fet valdre la tasca desenvolupada per l’Ivace.

“Des de l’Ivace -ha continuat- estem arribant cada vegada a un major nombre de polígons industrials per a modernitzar-los, millorar la seua imatge i dotar-los dels serveis i infraestructures adequats per a facilitar la implantació d’empreses que generen ocupació sostenible i de qualitat”.

Així mateix, ha assenyalat la important connexió que s’ha establit entre els ajuntaments i la Conselleria d’Economia Sostenible, a través de l’Ivace.

Per al conseller, aquestes ajudes “són una peça clau per a consolidar el procés de reindustrialització en totes les comarques del nostre territori”. En aquest sentit, ha anunciat que, igual que en 2017, en 2018 s’ha incrementat el percentatge de subvenció “que passarà a ser del 100% per a totes les comarques i totes les línies pressupostàries”.

És important assenyalar que, aquells ajuntaments als quals se’ls ha concedit ajudes per a 2018 i 2019 i no han presentat la justificació corresponent a les despeses de 2018, no significa que hagen renunciat a les subvencions, ja que podran aportar la justificació en 2019 i rebre l’ajuda corresponent a aqueix exercici.

Ajudes millora polígons i pressupost 2019

En 2018 l’Ivace va convocar ajudes per a la millora i modernització de polígons i àrees industrials amb caràcter pluriennal per als exercicis 2018 i 2019. És a dir, per a projectes o actuacions anuals (executables en 2018) o pluriennals (executables en 2018 i 2019).

Aquesta convocatòria, que donava continuïtat a la publicada per primera vegada en 2017, està dirigida a totes les comarques de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu d’arribar a tot el territori i beneficiar al màxim nombre de municipis i de polígons industrials.

Les ajudes compten amb un total de 24,59 milions d’euros per a 2018 i, tal com ha publicat recentment el DOGV per a l’anualitat de 2019 l’Ivace disposa d’un pressupost de 22,58 milions d’euros “per a continuar subvencionant les obres en els polígons al 100%”, ha assenyalat el conseller.

Nova convocatòria 2019

Climent ha recordat que l’Ivace ha llançat en gener de 2019 una nova convocatòria d’ajudes destinada a la millora de polígons industrials de la Comunitat que comptarà amb un pressupost inicial de 12,8 milions d’euros.

Aquesta convocatòria està dirigida a tots els municipis de la Comunitat Valenciana i contempla la subvenció de fins al 100% dels projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

Segons estableix l’ordre publicada en el DOGV, serà requisit que al polígon industrial per al qual se sol·licita la subvenció no se li hagen concedit ajudes amb càrrec a l’exercici 2019.