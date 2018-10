Climent: ‘És fonamental aconseguir que el nostre model productiu pose a les persones en el centre de l’activitat econòmica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha inaugurat el ‘Simposi sobre Cooperativisme i l’Economia Social Valenciana’.

L’acte, organitzat per l’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria de la Universitat de València i per Ciriec Espanya -organització internacional de referència en el que respecta l’Economia Social- ha comptat amb la participació del president de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vaño; el president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa; el vicerector d’Economia de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, i amb la presidenta de Ciriec-Espanya, Adoración Mosses.

Davant un nombrós públic compost per investigadors, dirigents i representants de l’economia social i de les administracions públiques, el conseller d’Economia ha destacat la tasca que es realitza des de Ciriec i ha fet especial esment als professors de la Universitat de València que formen part d’aquesta organització que “són considerats com uns dels millors experts en aquest àmbit”.

En la jornada s’ha presentat públicament el portal web ‘economiasostenible.org’, amb el qual es desitja contribuir al debat global sobre la necessitat d’un canvi de paradigma econòmic cap a fórmules que tinguen en compte paràmetres molt més enllà de la rendibilitat econòmica. Fórmules que, en paraules de Rafa Climent, són “la dignitat de les persones, el respecte de les comunitats i la lluita contra el canvi climàtic”.

El titular d’Economia ha insistit “que el Govern valencià creu en aqueix canvi de paradigma econòmic i, per açò, està treballant a consolidar les bases per a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un nou model que deixe enrere pràctiques especulatives d’altres èpoques i basat en una economia real i sostenible, tant des del punt de vista econòmic, com social i ambiental”.

Per a Rafa Climent, “és fonamental aconseguir que el nostre model productiu pose a les persones en el centre de l’activitat econòmica”. De fet, en aquest nou model cultural, “la cura del medi ambient i la igualtat són qüestions que afecten de forma directa a la vertadera sostenibilitat”, ha afegit.

En el marc d’aquest Simposi s’ha presentat el ‘Llibre Blanc del Cooperativisme i l’Economia Social de la Comunitat Valenciana’ que ha sigut elaborat per investigadors de les universitats de València i Politècnica de València i de Ciriec-Espanya.

En l’esmentat ‘Llibre Blanc’ s’ha quantificat, analitzat i reflexionat sobre el paper que les cooperatives i la resta d’actors de l’economia social exerceixen en la consolidació de l’estat del benestar.