El Club d’Handbol Femení de Picassent afronta una temporada de consolidació en segona nacional

L’equip, amb 22 anys d’història, ha fusionat dos combinats en una barreja d’experiència i joventut

El Club d’Handbol Femení de Picassent afronta una temporada de consolidació en la categoria de segona nacional, després d’haver fusionat dos equips en un, el qual oferix una barreja molt interessant de veterania i joventut.

Així ho explica la presidenta de l’entitat, Mireia Garcia, que viu el seu tercer any com a màxima responsable, d’un total de 10 anys dins la directiva del club. L’entitat és un tot un referent al poble i, inclusivament, a la comarca de l’Horta Sud. Les xiques del club picassentí volen consolidar-se com a equip i tractar de jugar un bon paper a la categoria.

L’entrenadora de l’equip, María José Hernández, que torna a fer-se càrrec de les xiques després d’uns anys lluny del club, assegura que “queda molt per treballar, però les impressions són molt bones i esperem fer una temporada més que digna”. Entre els objectius, el primer és mantenir la categoria i quedar el més alt possible.

Pel que fa a les integrants del club, la presidenta destaca que s’ha aconseguit un equip que compta amb la presència de 2 o 3 veteranes junt amb un bon grapat de jugadors (al voltant de les quinze) que tenen menys de 25 anys, la qual cosa fa una fusió molt interessant. L’entrenadora destaca que enguany estan jugant una lliga de catorze equips de tota la Comunitat Valenciana. Es tracta de tota una novetat perquè l’any passat hi havia una lliga per a València i Castelló i una segona per a Alacant, amb 8 equips, una quantitat reduïda, atés que baixaven 2 de 8 equips, el que feia molt complicat mantenir la categoria. En este sentit, destaquen el caràcter més competitiu de la categoria resultant.

Garcia destaca que l’equip sénior ja gaudix del present, però s’està treballant i molt amb l’escola base. De fet, l’equip cadet va quedar segon d’Espanya i asseguren que el futur està prou treballat, des dels col·legis. “Està clar que cal esforçar-se per continuar des de la base, però comprovar com les xiques van pujant al primer equip és tota una satisfacció”, afegix la responsable esportiva. Encara que reconeix que els 17-18 anys són una edat complicada quant a la continuïtat, siga per estudis o treball, o inclusivament canvis de domicili, que fan més difícil la vinculació amb l’equip.

En altre sentit, volen destacar la importància de l’esport pel que fa als valors com ara el respecte, l’esforç, el treball en equip i la unitat, de fet consideren que “som una família i ens hem d’ajudar i de fer créixer”. “En especial, quan parlem dels més menuts, les famílies acompanyen en la pràctica de l’esport, en les eixides, i resulta fonamental caminar de la mà: escola, família i equip, també volem fer poble i teixit associatiu, mitjançant l’esport”, subratlla la presidenta de l’entitat. El club, que enguany complix 22 anys, ve de passar una temporada de crisi que vol superar amb energia i bon joc, tenint com a base un equip humà unit i amb objectius comuns.