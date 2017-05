El Club Esportiu Gimnàstica d’Almussafes aconsegueix un subcampionat autonòmic

L’entitat obté també dues classificacions per al Campionat d’Espanya i set podis en la primera fase del nacional

La convocatòria va reunir el cap de setmana passat en el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes a esportistes d’elit d’àmbit internacional

Almussafes, a 17 de maig de 2017. El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes va acollir el cap de setmana passat dos de les proves més rellevants del calendari gimnàstic de la Comunitat Valenciana. El dissabte es van desenvolupar en la pista de la citada infraestructura les proves de la Primera Fase Nacional del Circuit Iberdrola i el diumenge es van dur a terme els exercicis del Campionat d’Espanya Individual Absolut en la seua fase autonòmica. El club amfitrió, a través de l’equip compost per les joves Ainhoa Cañibano, Ainhoa Hurtado, Valeria Trijueque i Patricia Pérez van aconseguir la segona plaça en categoria Infantil en el campionat autonòmic, mentre que Maria Di Girolamo, Valeria Trijueque, Mireia Simón, Patricia Pérez i Clara Martínez, van aconseguir un seté lloc en el Circuit Iberdrola i la consegüent classificació per a la següent fase. A més, dos de les seues integrants van obtenir la seua passada per a la fase final del Campionat d’Espanya Individual Absolut.

El cap de setmana passat del 13 i el 14 de maig, el Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes va celebrar dos de les cites més importants del calendari anual de la gimnàstica rítmica a nivell nacional, la Primera Fase Nacional del Circuit Iberdrola, amb la participació de les millors gimnastes de Balears, Murcia i Comunitat Valenciana, i el Campionat d’Espanya Individual Absolut en la seua fase autonòmica, tant en categories masculines com a femenines. Ambdues cites van estar organitzades pel Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) en col•laboració amb la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana, la Real Federació Espanyola de Gimnàstica i l’Ajuntament de la localitat.

El dissabte 13, en el Circuit Iberdrola, l’equip compost per Maria Di Girolamo, Valeria Trijueque, Mireia Simón, Patricia Pérez i Clara Martínez, del CEGA, van aconseguir un meritori seté lloc en categoria única, la qual cosa li va atorgar la passada a la següent fase de la competició. “És una posició molt meritòria tenint en compte que s’enfrontaven a gimnastes pertanyents a la Selecció Espanyola i amb una gran experiència internacional”, assenyalen.

El diumenge 14, i continuant amb l’espectacle gimnàstic, les instal•lacions almussafenyes van acollir el Campionat d’Espanya Individual Absolut en la seua fase autonòmica, en la qual el club local va aconseguir el subcampionat autonòmic en la categoria Infantil amb la mateixa puntuació que el primer equip classificat. Les joves Ainhoa Cañibano, Ainhoa Hurtado, Valeria Trijueque i Patricia Pérez van aconseguir la segona plaça “gràcies al treball constant d’un immillorable equip tècnic compost per Raquel i Sara Soria, Anna David, Yaiza González i Maria Di Girolamo, amb la valuosíssima col•laboració de Gustavo, professor de ballet i dansa”.

A més, el Club CEGA va aconseguir durant la jornada set podis en els diferents aparells i categories, aconseguint classificar a dues de les seues integrants per a la fase final, el Campionat d’Espanya Individual Absolut, que enguany se celebrarà en el pavelló Font de Sant Luis de València els dies 22 i 25 de juny.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, va participar en els actes protocol•laris del lliurament de trofeus, medalles i recompenses de la jornada dominical, a qui van acompanyar diversos responsables de la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana i de la Real Federació Espanyola de Gimnàstica així com el representant del patrocinador de l’esdeveniment, Seguros Divina Pastora, que va fer lliurament als primers classificats i classificades de cada categoria diverses beques en metàl•lic.