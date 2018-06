El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ d’Almussafes presenta la seua VII Ruta de la Tapa

Connect on Linked in

La iniciativa culinària es desenvoluparà en 9 establiments hostelers del municipi del 28 de juny al 5 de juliol

De 19 a 21 hores, i també dissabte i diumenge de 12 a 13.30 hores, s’oferiran un total de 36 tapes diferents

Almussafes, a 26 de juny de 2018. Aquest dijous 28 de juny a les 12 hores l’alcalde d’Almussafes, el regidor de Festes, la Reina de les Festes, la seua cort d’honor i els socis del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ inauguraran la setena edició de la Ruta de la Tapa del municipi en el forn pastisseria Rosa, local que va crear el millor aperitiu en 2017. La iniciativa es desenvoluparà fins al pròxim dijous 5 de juliol en un total de 9 establiments hostelers, els quals oferiran fins a 36 aperitius diferents en horari de 19 a 21 hores tots els dies i també de 12 a 13.30 el dissabte 30 de juny i el diumenge 1 de juliol.

La Ruta de la Tapa d’Almussafes ja s’ha convertit en la setmana prèvia a la celebració de la presentació de la Reina de les Festes i la seua cort d’honor en el preàmbul ideal per a calfar motors de cara a l’inici oficial del període de festes. Durant vuit dies, aquesta iniciativa impulsada pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes proposa a la ciutadania i als visitants una experiència culinària a càrrec de 9 establiments hostelers per a provar un total de 36 aperitius diferents. En aquesta ocasió, s’han adherit a la proposta els bars restaurant Ca Pepe, Hungría, El Musical, Els Rogets, Días de Vino y Rosas, les cafeteries La Fonte d’Oro, Centre Cultural i Melchor, i el forn pastisseria Rosa, guanyador de la millor tapa de 2017.

La inauguració de la present edició es durà a terme aquest dijous 28 de juny a les 12 hores, precisament, en el forn pastisseria Rosa, on es reuniran l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor de Festes, Andrés López, la Reina de les Festes, María Pilar Revert, la seua cort d’honor, la presidenta de l’associació, Mari Carmen Añó i diversos socis “per a donar el tret d’eixida a vuit dies en els quals s’intenta promocionar l’excel·lent qualitat de l’hostaleria almussafenya però també fomentar la trobada dels veïns amb l’objectiu que vagen parlant dels seus plans per a aquestes festes patronals, que es desenvoluparan fins al pròxim dissabte 21 de juliol amb desenes d’activitats dirigides a totes les edats”, ressalta Andrés López.

‘Rotllet de bou’, ‘Rostit de noces’, ‘Ravioli’, ‘Tosta Musical’, ‘Brioche’ amb pollastre oriental’, ‘Coqueta ‘18’, ‘Amanida Russa, ‘Rotllet’ i ‘Gelat de Torró de Pedra’ són alguns dels suggeridors títols que componen la carta arreplegada en el fullet informatiu de la ruta, en el qual també s’inclouen aperitius com ‘Creïlles galló’, ‘Fish burguer’, ‘Mini Wellinton’, ‘Mossets de bacallà’, ‘Romeret’, ‘Coca valenciana’, ‘Wrap de cavall’, o ‘Empanada de vedella’.

Les bases

La principal novetat és que es modifica l’horari. Enguany, els establiments oferiran les tapes, quatre per cada local, del 28 de juny al 5 de juliol de 19 a 21 hores i també el dissabte 30 de juny i el diumenge 1 de juliol de 12 a 13.30 hores. La resta de bases es mantenen. Cada aperitiu es podrà adquirir a 2,5 euros, amb acompanyament de beguda (cervesa, vi, aigua, refresc) inclosos en el preu. En cas que la beguda siga cervesa d’un terç de litre s’incrementarà el preu en 50 cèntims. A més, l’establiment haurà de servir la tapa i la beguda tant dins com en la terrassa, si disposa d’ella, sense incrementar el preu en l’últim cas.

El client que deguste almenys una tapa en un establiment, rebrà un segell en l’imprès de participació habilitat per l’organització. En completar 6 segells dels 9 establiments participants, el client podrà votar a la millor tapa del concurs en les urnes que s’habilitaran per a açò indicant les dades personals imprescindibles per a localitzar-lo en cas que resulte guanyador del regal que se sortejarà. Aqueixes votacions hauran de realitzar-se abans del 5 de juliol a les 21 hores, atès que seran comptabilitzades per ‘El Putxeret’ el 9 de juliol davant la presència de quatre testimonis externs a l’entitat.

La resolució es farà pública el 17 de juliol al voltant de les 20 hores en el tradicional acte en l’Àgora del Parc Central, on es lliurarà una placa acreditativa a l’establiment l’aperitiu del qual haja obtingut més punts en la votació popular, la qual cosa la convertiran en la millor tapa 2018. Així mateix, en la convocatòria també es concedirà un diploma acreditatiu a cadascun dels locals participants pel seu esforç i, finalment, es procedirà a sortejar entre tots els impresos de votació un val de 50 euros per a gastar en l’establiment guanyador.