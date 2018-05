El Club de Gimnàstica Rítmica l’Almara posa rumb a Saragossa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ha sigut un cap de setmana d’infart per al Club de Gimnàstica Rítmica l’Almara de Burjassot. El Pavelló Cobert acollia una nova competició que ha suposat grans èxits esportius per al club burjassotense ja que ha aconseguit que tots els seus equips es classifiquen per a la Fase Nacional del Campionat d’Espanya de Clubs que se celebrarà a Saragossa en pròximes dates.

Així, Elia i Nerea, equip aleví, s’alçaven amb el Subcampionat Autonòmic i l’equip infantil “M”, compost per Esther, Alba i Emma (La Nucia), es proclamava Campió Autonòmic. Per la seua banda, l’equip infantil “P”, compost per Carla (Mabel), Judith i Carla, es quedaven terceres, mentre que Luchy i Neyma, de l’equip junior, es proclamaven subcampiones autonòmiques.

En el cas de l’equip sènior, amb Belén i Miriam al capdavant, també s’aconseguia el Subcampionat Autonòmic mentre que, l’equip de primera, amb Vicky, Patri i Ruth, s’alçava amb el Campionat Autonòmic en la seua categoria. Finalment, Sandra Vayá, cedida a Mabel, es proclamava Subcampiona Autonòmica en cinta.

Excel·lents resultats en un cap de setmana de nervis i de molta concentració per a totes les gimnastes que van estar abrigallades per les seues entrenadores i les seues famílies, sense oblidar al Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, Manuel Pérez Menero, que va voler acompanyar-les i donar-los ànims en la competició.