El Club Gimnàstica Rítmica Roquette Benifaió es proclama campió autonòmic en tres categories i 5 ors interclubs

El passat diumenge 10 de juny es va celebrar a Sagunt la fase autonòmica del trofeu federació, el club es va proclamar campió autonòmic en tres de les seues categories. El primer or va arribar a càrrec del conjunt infantil format per Daniela Rubio, Lucia Álvarez, Nerea Navarro, Rocio Rodriguez, Irene Perez i Carla España. El següent equip que va aconseguir pujar-se al més alt del podium va ser el conjunt prebenjamí format per Chloe Tarrasó, Irene Requena, Paula Carmona, Júlia Pérez, Melania Cuadau i Paula Tormos seguit del conjunt benjamí format per Itciar Poz, Sara Simarro, Mar Ferrer, Edurne Milla, Lucia Jumilla i Valeria Jumilla que també es va proclamar campió autonòmic.

El club també va participar en la categoria aleví format per Claudia Vila, Nerea Mañez, Inés Benito, Laura Miquel i Mar De la Garza aconseguint classificar-se en 5ª posició, també en aquest nivell però en la modalitat d’equips les gimnastes Arancha Poz i Lucia Pérez van aconseguir acabar en 5ª posició.

D’altra banda els equips i individuals de la lliga Interclubs de València també finalitzen la temporada amb uns resultats excel·lents, 4 ors i 1 plata.

El trio “baby” format per Lucia Álvarez, Dalia Fuster i Lola Arcís es van penjar l’or, el trio minibenjamí format per Aroa Iniesta, Ayla Marí i Minerva Collado també van aconseguir el primer lloc i el trio benjamí format per Carla Sancho, Cristina Pendón i Mireia Juanes van aconseguir pujar al més alt del podium. En la modalitat individual la gimnasta aleví Arantxa Rodriguez va aconseguir el subcampionat mentre que Andrea Vila de la categoria cadet es proclamava campiona del torneig.

Per finalitzar la temporada, després de la selecció per part de la Federació Valenciana de Gimnàstica del conjunt infantil i sènior, el club viatja aquest cap de setmana a Saragossa per competir en la segona fase de la copa d’Espanya de conjunts.