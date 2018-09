El Club de Lectura d’Almussafes inicia un homenatge a les lletres valencianes

Print This Post

Els seus integrants analitzen aquest dijous 27 de setembre ‘Teoria del càstig’ en una sessió en la qual participarà el seu autor, Àlan Greus

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del municipi prepara un taller d’enoliteratura per al pròxim mes d’octubre

Aquest dijous 27 de setembre a les 20 hores, el Club de Lectura d’Almussafes torna a reunir-se en la Biblioteca Pública de la localitat i ho fa per a conversar sobre el llibre ‘Teoria del càstig’, de l’autor d’Alginet Àlan Greus, qui estarà present en la sessió. Per a la regidora de Cultura, Teresa Iborra, “la seua visió pot ser molt enriquidora per a entendre millor el contingut dels relats que ens proposa”. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’homenatge a les lletres valencianes que el consistori municipal impulsa a través de la seua biblioteca i que també inclou la celebració d’un taller d’enoliteratura en el mes d’octubre.

La Biblioteca Pública d’Almussafes reprèn el seu Club de Lectura després de l’aturada estiuenca. La infraestructura municipal, que acull les sessions d’aquesta iniciativa els últims dijous de cada mes a les 20 hores, prepara novetats per a la temporada 2018-2019. La més immediata de totes és la celebració d’una sessió en la qual participarà l’autor del llibre que s’analitzarà.

Serà aquest dijous 27 de setembre, jornada en la qual es conversarà sobre ‘Teoria del càstig’, de l’escriptor d’Alginet Àlan Greus Bosh. Greus acudirà a la sessió per a explicar el seu punt de vista sobre l’obra, editada aquest 2018 per Onada Edicions, i atendre els dubtes que hagen sorgit durant la seua lectura. “La seua visió pot ser molt enriquidora per a entendre millor el contingut dels relats que ens proposa”, considera la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

“No és la primera vegada que ens visiten escriptors, és un recurs que utilitzem amb freqüència sempre que les circumstàncies ens ho permeten perquè ens aporta una gran quantitat d’informació per a conèixer les motivacions dels personatges i el missatge que ens volen transmetre les novel·les”, assenyala Iborra sobre aquesta iniciativa oberta a tot el públic.

Al llarg de la seua trajectòria, Àlan Greus, llicenciat en filologia catalana per la Universitat de València, ha escrit llibres com a ‘L’amulet egipci’, amb el qual va guanyar el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil en 1996, o ‘L’hereu’, que li va valdre el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira en 2000. L’any passat va aconseguir el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt precisament amb ‘Teoria del càstig’, la seua segona col·lecció de relats.

Amb aquesta sessió, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la localitat inicia un homenatge a les lletres valencianes que continuarà el pròxim dijous 25 d’octubre amb la celebració d’un taller d’enoliteratura que comptarà amb degustacions de vi i de fragments de distints llibres. “Ens sembla que és una proposta original, és la primera vegada que optem per incloure-la en la programació i esperem que la ciutadania la reba amb els braços oberts”, destaca l’edil. Per a participar en aquesta activitat serà necessari inscriure’s prèviament des de l’1 d’octubre en la recepció de la biblioteca.