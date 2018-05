El Club de Pilota Valenciana Alzira, campió autonòmic en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Aquest cap de setmana passat, el primer equip aleví del Club de Pilota Valenciana Alzira es va proclamar campió autonòmic dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV) en la modalitat de raspall, després d’imposar-se a Torrent 15-25, precisament sent la seu de les finals la localitat de l’Horta. La vibrant partida no va oferir alternativa als torrentinos, ja que l’equip de la Ribera va ser sempre per davant en el marcador, gràcies al seu bon joc i componiment en la partida, fent les delícies del nombrós públic, familiars i afeccionats, que es van desplaçar per a recolzar als seus joves.

La consecució del títol ha sigut impecable: Després d’acabar la lliga provincial invicte, en el trinquet de la capital de la Ribera Alta, l’Aleví A va disputar la final d’aquest nivell contra el segon equip aleví d’Alzira, decantant-se de nou a favor dels primers per un contundent marcador: Alzira A 25 – Alzira B 0.

En les semifinals autonòmiques, també disputades a Alzira, el trio format per José M. Clement, Dani Be i Álex Navarro tampoc va deixar opció als alevins de Bellreguard, que tan sol van poder fer un joc (25-5).

Comencen aquest dissabte els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la modalitat de raspall individual, on el Club de Pilota Alzira presenta 34 esportistes, xiquets i xiquetes, amb presència en totes les categories, des de benjamins fins a cadets.

Parteixen com a favorits en la competició els alevins que han collit la victòria autonòmica per equips, sent els rivals a batre.