El Club de Tennis Burjassot ja està en quarts de final de la Copa Federació

Els resultats per al Club de Tennis Burjassot no poden ser millors en la Copa Federació. Aquest cap de setmana, els de Burjassot es van desplaçar fins a les pistes del Club de Tennis Mislata on es van alçar amb la victòria amb un contundent 7/0, sumant així la tercera victòria en la fase de grups.

Aquestes victòries li han valgut per a passar ja a quarts de final de la competició; fase que tindrà lloc en un breu espai de temps. I, mentre els confirmen les dates dels seus partits, des del Club de Tennis Burjassot continuen amb els entrenaments ja que aspiren a pujar pel cap alt alt del calaix després d’alçar-se amb el subcampionat el passat any.

Es pot seguir l’activitat del club a través del seu Facebook, Club de Tennis Burjassot o bé posar-se en contacte amb ells a través del mail ctenisburjassot@gmail.com.