Coets espanten als estornells dels parcs d’Almussafes

Connect on Linked in

Com cada any, estes aus migratòries nien a les nits en els arbres de major altura de les zones verdes

L’Ajuntament reforça les labors de neteja amb aigua a pressió dels parcs de Les Palmeres, Constitució i Pontet per a eliminar els excrements

Almussafes, a 10 de gener de 2018. La persecució de la plaga d’estornells que s’ha establit estos dies en els parcs de la Constitució, Pontet i Les Palmeres d’Almussafes ja s’ha iniciat per part del consistori municipal. Esta mateixa vesprada s’inaugura una nova campanya, de tres dies de duració, de llançament de coets per a espantar a estes aus migratòries, que des de fa uns vint anys es refugien a les nits i en esta època de l’any en les copes dels pins dels esmentats jardins. La intervenció es repetirà la setmana que ve per a assegurar l’efectivitat de la mesura dissuasòria. Paral•lelament, l’ajuntament s’ha vist obligat a intensificar els treballs de neteja de les esmentades zones verdes, que desperten repletes d’excrements de pardals, amb el consegüent deteriorament del mobiliari urbà i la generació de males olors en les zones afectades.

Estes aus migratòries, que formen esquadres de milers d’integrants i que a les nits es refugien en zones urbanes arbrades, provoquen una gran quantitat de problemàtiques, com a danys a l’arbratge, sorolls, olors, deteriorament del mobiliari urbà i també del paviment i brutícia en general.

L’hora més conflictiva, quant a la pluja d’excrements es referix, és a primera hora del matí, només eixir el sol i abans que alcen el vol. El regidor d’Obres i Servicis de l’Ajuntament d’Almussafes, Andrés López, explica que “tant la brigada municipal com els operaris del POL (Pla d’Ocupació Local) porten dos dies de reforç de les labors de neteja integral dels tres parcs públics negats d’excrements per la presència dels focus d’estornells”. “A primeres hores del matí i després de la marxa de les aus comença la intervenció, que consistix en una neteja exhaustiva dels tres espais amb aigua a pressió, que confiem a superar a partir de demà dijous, ja que esta mateixa vesprada iniciem una nova campanya de tir de coets per a espantar-los”, afig.

De fet, Almussafes recorre, des de fa aproximadament dos dècades, a la pirotècnia per a fer fugir estos pardals, després de comprovar que es tracta de la mesura dissuasòria més econòmica, inofensiva per als estornells i eficaç. El nou pla de llançament dels focs artificials es realitzarà en els parcs Pontet, Constitució i Les Palmeres, entre les 17.30 i les 19 hores, durant les jornades de hui dimecres, demà dijous i el divendres. Estos tres jardins tenen un entorn amb arbres espessos i edificis alts i per això compten amb temperatures més altes que en altres sectors poblacionals, característiques que servixen de reclam per a l’afincamiento dels estornells.

Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament s’han investigat i testejat altres alternatives per a fer fugir les aus dels parcs d’Almussafes. “L’opció del làser està descartada, ja que únicament funciona en zones obertes i diàfanes, com per exemple terrasses d’edificis. Pel que fa al falconeria, la mesura es va provar i tampoc va resultar efectiva i, finalment, el reclam acústic de mussols i falcons no és possible aplicar-ho, ja que eixos crits generen més molèsties veïnals quant a sorolls estridents”, comenta l’edil. “Per això, la solució definitiva, per tractar-se de la més efectiva fins a la data, és la que continuem aplicant al nostre municipi”, conclou.