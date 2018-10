El col·legi Amadeo Tortajada de Mislata corre contra la leucèmia infantil

Connect on Linked in

Al voltant de 600 participants recapten fons per a lluitar contra la malaltia

Divendres passat 26 d’octubre el col·legi Amadeo Tortajada de Mislata va organitzar una carrera solidària contra la leucèmia infantil, en la qual van participar tots els alumnes del centre, des dels més xicotets de 3 anys fins als majors de sisè de primària, acompanyats dels seus familiars i la comunitat educativa. En total, al voltant de 600 persones es van unir per a l’ocasió. L’esdeveniment tenia un doble objectiu; d’una banda, sensibilitzar i conscienciar sobre el problema de la leucèmia infantil i, per un altre, recaptar fons per a la recerca i eradicació de la malaltia.

La iniciativa s’emmarca dins de la campanya “La volta al col·le” de l’organització “Un entre cent mil”, entitat compromesa a destinar tots els beneficis de les seues activitats a un projecte anual de recerca sobre la leucèmia infantil. Es tracta d’un macroproyecto en el qual participen escoles de tota Espanya i que pretén sensibilitzar sobre la malaltia des de l’educació.

A aquesta carrera solidària van assistir la regidora d’Infància, Lola Hortolà, i el regidor d’Esports, Toni Arenas, per a mostrar el suport que des de l’Ajuntament es dóna a aquest tipus de causes. Tots dos regidors van coincidir que tant l’educació com l’esport “són dos canals fonamentals per a realitzar campanyes de conscienciació dirigides a la societat en general, però particularment importants en l’àmbit de la infància”.

La carrera, cooperativa i no competitiva, va consistir en un xicotet recorregut al voltant del col·legi en la qual els únics guanyadors van ser els xiquets i xiquetes afectats per la malaltia. I és que, tots els participants, tant l’alumnat, com a familiars i professorat, van aportar 1€ a favor de la causa. La comunitat educativa del Amadeo Tortajada, satisfeta amb l’acolliment de la iniciativa i molt conscienciada, ja que en el mateix centre ja han patit un parell de casos, ha manifestat la seua intenció de tornar a repetir aquesta carrera solidària el pròxim curs i animen a la resta de centres al fet que se sumeixen a la campanya.