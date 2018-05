La collita ametla baixarà un 7% a la Comunitat Valenciana amb unes cotitzacions la baixa

Connect on Linked in

28 de maig de 2018.- La producció d’ametles a la Comunitat Valenciana rondarà aproximadament a la Comunitat Valenciana les 6.500 tm en gra, que representa una reducció del 7% sobre la campanya passada que va ser de 7.010 tm, encara que pot variar la xifra fins a la recol·lecció que s’iniciarà a la fi d’agost.

Una de les majors preocupacions per als productors és en aquests moments la falta de precipitacions. En relació altres adversitats climatològiques no hi ha hagut cap altra destacada, excepte en algunes comarques de l’interior nord d’Alacant on les gelades de febrer i març van afectar al cultiu. Aquestes gelades marcaran el descens de producció en aquella zona en les varietats primerenques o exrtraprimerenques, fonamentalment la Marcona, en laqual la baixada de collita serà important

El sector de fruita seca de LA UNIÓ destaca que un altre dels principals reptes està relacionat amb la sanitat vegetal. La presència de la Xylella fastidiosa en les comarques del nord d’Alacant està provocant una arrencada d’ametlers per a eradicar el bacteri i cal destacar també la “avispilla de l’ametler”, cada vegada més present en elnostre territori. Si no s’aconsegueix controlar aquesta plaga podria ser una de les principals causes d’abandó del cultiu en determinades zones, circumstància que curiosament comportaria un major risc d’expansió de la plaga.

Dades provincials

El comportament en les dades productives és diferent segons la província, segons LA UNIÓ. En la províncid’Alacant s’espera una producció de 2.200 tm, que suposarà un descens del 10%, L’increment de la producció del11% en la Vega Baja, no ha pogut compensar la baixada de producció del Vinalopó (-18%) i sobretot de les les dues Marines (Alta i Baixa) amb una reducció del 36%.

En les comarques de Castelló s’espera una producció d’1.800 tm, que significa un descens del 28%, motivat fonamentalment pel descens de producció en el Maestrat i la Plana Alta de més del 27 i 25% respectivament, mentre que en la Plana Baixa -encara que únicament representa el 9% de la producció provincial-, ja comencen a veure’s els augments de collita com a conseqüència de l’entrada en producció de les noves plantacions, amb increments de més del 50% respecte a la campanya passada.

El comportament en la província de València és diferent a les dues altres i és la responsable que el descens autonòmic siga menor. Així, s’espera una producció de 2.500 tm, la qual cosa suposa un augment del 21%. Aquest increment de producció es dóna com a conseqüència de l’important augment de les comarques interiors, on augmenta la collita quasi un 100% a causa que l’any passat es va perdre quasi tota la producció. En la comarca d’Utiel-Requena, major productora de la província, la producció augmenta lleugerament un 10%.

Preus

Els preus actuals són d’al voltant d’una mitjana de 4,8 €/kg gra, molts més baixos que la passada que van ser de 7,3 €/kg, és a dir un descens del preu mitjà del 35%. Aquests preus retornen als de fa 5 o 6 anys i fan inviable la producció d’ametles en la nostra comunitat autónoma, en la qual predomina a més el cultiu en secà amb rendiments molt inferiors als de regadiu. Per això LA UNIÓ demana a les Administracions que escometen d’una vegada per sempre i amb pressupost adequat un pla de reestructuració que modernitze el sector i s’adapte a les noves varietats més productives i rendibles.