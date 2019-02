Print This Post

Colomer aposta per invertir en les poblacions d’interior perquè “el turisme rural és el gran valor afegit que té la Comunitat Valenciana”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat l’aposta de la Generalitat per invertir en les poblacions d’interior perquè “el turisme rural és el gran valor afegit que té la Comunitat Valenciana”.

Així s’ha pronunciat Colomer durant la visita que ha realitzat a les poblacions valencianes de Llaures dels Olmos, Alpont i Xelva, on ha comprovat les actuacions realitzades mitjançant les ajudes concedides per Turisme Comunitat Valenciana.

Francesc Colomer ha ressaltat que “mostra del compromís del Consell per activar les poblacions d’interior i el turisme rural de la Comunitat són l’impuls dels plans de dinamització i governança turística que s’han posat en marxa durant l’actual legislatura”.

Colomer ha explicat que mitjançant “aquests plans es persegueix l’augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del mitjà urbà i natural, l’ampliació i millora dels espais d’ús públic, a més de l’augment, diversificació i millora de l’oferta complementària”.

El responsable de Turisme ha recordat que el Consell ha impulsat el Pla de Dinamització i Governança Turística Alt Túria entre Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de València i la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Túria.

Així mateix, ha assenyalat que “municipis de l’Alt Túria com Llaures dels Olmos, Benaixeve, Xelva, Titagües o Tuejar integren aquest pla d’actuació que té per objectiu impulsar els recursos turístics d’aquestes localitats i el seu entorn”.

En 2018 es va aprovar que l’import total màxim de les actuacions ascendeix a 330.000 euros, que es finançaran entre les tres parts signants a parts iguals. És a dir, la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Túria, contribuirà amb 110.000 euros, el Patronat Provincial de Turisme de València aportarà 110.000 euros i Turisme Comunitat Valenciana també 110.000 euros.

Visita Llaures dels Olmos

El responsable de Turisme ha mantingut una reunió amb l’alcalde del municipi, on han analitzat les inversions en serveis turístics que s’han realitzat amb les ajudes de Turisme CV aquest xicotet municipi de la Regió muntanyenca.

En concret, a través de Turisme CV, Llaures dels Olmos ha rebut una subvenció en 2018 de 22.000 euros per a la impressió en 3D de peces del Losillaurus. En concret, s’ha reproduït diferents restyos fòssils d’aquest dinosaure sauròpode oposats en el jaciment de la Canyada de la localitat. Cal destacar que aquestes piezxas s’exposaran en el Centre d’Interpretació del Ecomuseo.

Visita localitat d’Alpont

Francesc Colomer també ha visitat la localitat d’Alpont per a conéixer les les actuacions realitzades mitjançant les ajudes concedides en 2018 per Turisme.

En concret, ha visitat la Muralla d’Alpont, on Turisme ha subvencionat amb 40.000 euros amb càrrec al programa ‘Inversió en adequació i millora dels serveis i recursos turístics’ de la línia d’ajudes a entitats locals. Mitjançant aquesta ajuda s’ha posat en marxa l’adequació del camí de terra, la pavimentació, la col·locació de barana en el desnivell i diferents senyals indicatius de la Ruta de la Muralla d’Alpont.

Colomer també ha comprovat la instal·lació del dinosaure Dacentrurus de 8 metres, que ha impulsat Turisme Comunitat Valenciana, situat en el jaciment Corcolilla.

Colomer ha assenyalat que aquest dinosaure “forma part del producte turístic Camins de Dinosaures impulsat per Turisme, que compta amb fins a 30 recursos en tota Comunitat i que tracta de posar en valor allò que ens fa ser diferents i que connecta amb la història i la paleontologia amb un turista familiar”.

Visita les infraestructures turístiques de Xelva

El responsable de Turisme també ha visitat el municipi de Xelva, on ha comprovat les actuacions realitzades mitjançant les ajudes concedides per Turisme Comunitat Valenciana.

A través de la línia d’ajudes a entitats locals de 2018, Turisme va destinar 40.000 euros a Xelva per a l’adequació i millora de l’àrea recreativa del Remei.

Aquesta ajuda s’ha destinat per a l’adequació de diferents zones com la dels miradors i pujada a la creu, la zona del complex ermita, restaurant i parc infantil; la zona del safareig i nova sala d’interpretació; així com la zona de l’antiga Ruta del Remei.