Colomer: ‘La nostra Llei de Turisme està alineada amb l’estratègia de Turisme Sostenible que vol transmetre el govern d’Espanya’

“La nostra Llei de Turisme està alineada amb l’estratègia de Turisme Sostenible que vol transmetre el govern d’Espanya”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que “la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana està alineada amb l’estratègia de Turisme Sostenible que vol transmetre el govern d’Espanya al conjunt de l’Estat”.

Francesc Colomer ha realitzat aquestes declaracions després del Ple de la Conferència Sectorial de Turisme que s’ha celebrat a Madrid, en el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Un dels punts tractats en el Ple de la Conferència Sectorial de Turisme ha sigut l”Estratègia de Turisme Sostenible 2030′. Francesc Colomer ha mostrat la seua satisfacció perquè “es tracta d’una estratègia que està en inclosa entre els nostres objectius i alineada amb la nostra Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat”.

Cal ressaltar que el Govern d’Espanya ha estructurat l’Estratègia de Turisme Sostenible 2030 en cinc eixos: governança col·laborativa; creixement sostenible; transformació competitiva i rendibilitat del sistema; persones, empreses i territori; i producte i intel·ligència turística.

En aquesta línia, Colomer ha destacat que “des de la Comunitat Valenciana portem treballant en aquesta estratègia durant tota la legislatura i per a això hem posat en marxa diferents instruments”.

Colomer ha recordat que “hem subscrit el Codi Ètic Mundial del Turisme i l’hem adaptat de forma pionera a la realitat del nostre territori impulsant el Codi Ètic del Turisme Valencià amb el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible de l’ONU”.

També ha afegit que “hem propiciat i planificat un desenvolupament del turisme sostenible en el marc del Llibre blanc de Turisme per a una Nova Estratègia Turística en la Comunitat Valenciana”, a més d’a través de l’impuls a la innovació, la formació i la transferència de coneixement impulsat per Invat.tur, la Xarxa de CdT i les Universitats valencianes”.

El responsable de Turisme ha recordat que des de la Generalitat “impulsem actuacions de millora de sostenibilitat a les nostres platges a través d’equipament com a llavapeus ecològics, passarel·les o jocs infantils, i també impulsem hem posat en marxa l’estratègia CreaTurisme per a l’impuls i implementació de productes turístics amb la finalitat de crear un ecosistema de productes d’oferta experiencial sostenible”.

D’igual manera, també s’ha referit al “clar compromís de Turisme en la lluita contra el canvi climàtic desenvolupant diferents actuacions i estudis que han sigut aportades a la Comissió Interdepartamental de Prevenció davant el Canvi Climàtic de la Generalitat”. Així mateix, ha recordat “la col·laboració en l’àmbit europeu en aquest sentit, cpomo és la intensa participació dins de NECSTouR, la Xarxa de Regions Europees per al Turisme Competitiu i Sostenible”.

Per a Colomer “les destinacions turístiques hem de situar el paisatge, la vertebració del territori, la sostenibilitat i el medi ambient, com un element no de valor afegit, sinó de valor per a entendre el futur del nostre sector” al mateix temps que ha recalcat que “els compromisos que nosaltres tenim en la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat són els que el govern d’Espanya vol transmetre per al conjunt de l’estat”.