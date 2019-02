Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Colomer ressalta que “el turisme és una peça clau, estructural i definitiva del model econòmic en la Comunitat Valenciana”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha analitzat l’evolució del sector en els últims anys on ha ressaltat que “les dades reflecteixen que el turisme és una peça clau, estructural i definitiva del model econòmic en la Comunitat Valenciana”.

Colomer ha volgut fer una “reflexió fonamentada” de com ha anat l’evolució i la transformació del model turístic durant els últims anys davant els mitjans de comunicació en el CdT de València. Per això, ha presentat un balanç de l’any 2018 i resultats de la reorientació del model turístic durant 2015-2018.

El secretari autonòmic ha assenyalat que les conclusions dels resultats turístics dels últims quatre anys indiquen que “la Comunitat Valenciana és una destinació estable i desestacionalizado, on cada vegada resultarà més dificil parlar de temporada alta i baixa”.

Per al responsable de Turisme, “encara que les dades són molt freds, tenen una base rigorosa i marquen un mapa de base real del que és la transformació del model turístic de la Comunitat Valenciana”.

Francesc Colomer ha posat l’accent que “la transformació turística de la Comunitat no és per obra d’un govern, és el resultat de la força del sector”, i ha afegit que els resultats s’han aconseguit “gràcies a un ecosistema públic i privat, una arquitectura institucional administrativa que transcendeix a l’administració de la Generalitat, amb la col·laboració de les ciutats, de tots els colors polítics, però sobretot amb l’esforç del sector turístic que ha sabut cultivar aquests resultats”.

Francesc Colomer ha ressaltat que, durant aquests anys, s’han posat en marxa documents com “el llibre Blanco del Turisme, on vam fer el gran diagnòstic de legislatura i d’horitzó, la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, que és el resultat normatiu, i el Pla Estratègic del Turisme, un mandat de la Llei que presentarem el mes que ve i marcarà l’horitzó dels pròxims anys”.

Colomer destaca que aquests tres grans documents “no són del Govern de la Generalitat, ni del Parlament, són del sector i del conjunt de la societat”, al mateix temps que ha afegit que “la política turística és de tots i no li la pot apropiar ningú”.

Inversió en capital humà, gran repte de futur

Francesc Colomer ha recalcat que “els grans reptes de futur seran la inversió en capital humà, la professionalització del sector i la qualificació certificada” i ha apuntat la necessitat de traslladar a la societat la importància del turisme.

Colomer ha posat l’accent que “el turisme no és un element residual o complementari de l’economia, sinó que és la medul·la econòmica” i en què “en aquest moment el turisme aporta el 14,5% del PIB en la Comunitat Valenciana i el 15,1% de l’ocupació directa, a més de que ajuda a recaptar fiscalment més de 3.900 milions d’euros en la Comunitat”.

Les dades confirmen la desestacionalització i rendibilitat del sector

El responsable de Turisme ha assenyalat que “les xifres confirmen un gran gir i una transformació que des del principi de legislatura apuntem que serien els grans reptes del sector, la desestacionalització i la rendibilitat, les dues grans coordenades a partir de les quals construir tota l’estratègia del sector i dels territoris turístics”.

Francesc Colomer ha assenyalat que els resultats d’aquests últims anys “tenen a veure amb la internacionalització, que ajuda en gran manera els resultats de les xifres turístiques a desestacionalizar i a incrementar la rendibilitat” i ha afegit que durant els últims anys “la Comunitat ha aconseguit pujar escalons i jugar en una altra divisió en aquest mercat anomenat món”.

Colomer ha assenyalat que “la Comunitat, amb 9,2 milions de turistes internacionals en 2018, lidera el creixement i la presència de turistes internacionals a Espanya”.

Colomer ha explicat que “desestacionalizar és possible perquè comptem amb productes amb força durant tot l’any, més la de la platja i la climatologia, a través de productes diversos com a cultural, Mice, gastronòmic, rural, actiu o gastronòmic que han plantat cara durant tot l’any aconseguint resultats molt dinàmics” i ha recordat que “hem impulsat el programa CreaTurisme que ha possibilitat virar cap al producte com a relat fonamental del que aquesta Comunitat representa”.