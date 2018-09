Comença a Algemesí el VII congrés de ciutats patrimoni de la humanitat

Print This Post

El congrés de ciutats patrimoni de la humanitat ja està a ple funcionament. Després de la recepció en l’ajuntament, la basílica ha sigut la segona parada amb un acte baix la direcció del rector Jesús Corbí, i representants de les festes i els balls algemesinencs. En la basílica ha sonat la música d’orgue amb la peça “Batalla imperial” de Cabanilles i un grup de dolçainers que ha interpretat la Muixeranga.

Ja en el Teatre Municipal, després d’un vídeo que resumeix tots els patrimonis valencians, han inaugurat el congrés l’alcalde de la ciutat coreana de Gangneung, Kim Hangeun, -ciutat que ostenta la presidència de l’ICCN, l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano –vicepresidenta de l’ICCN-, la directora de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Per la vesprada han arrancat les sessions de treball amb ponències sobre els diversos patrimonis que participen. La primera presentació ha sigut l’amfitriona, Algemesí, que ha mostrat un vídeo que presenta la ciutat i la seua aposta per la dinamització econòmica, ja que, com ha assegurat la regidora de Turisme, Palma Egido, “el nostre patrimoni ho van a veure en viu i en directe aquests dies pels carrers de la nostra ciutat”. Després d’Algemesí ha mostrat els seus patrimonis Xina, Israel, Itàlia, Filipines, Iran (Isfahan i Folkland), Vietnam, Elx i Letònia.

La programació del congrés inclou visitar la ciutat de València el divendres al matí, seguir amb les sessions de treball amb les intervencions d’Eslovàquia, República Txeca, Iran (Shiraz), Itàlia i Palestina.

Projecció de les festes i de la ciutat

Algemesí ha trobat en el congrés internacional de ciutats patrimoni de la humanitat una oportunitat per a llançar la imatge de les seues festes i el projecte de dinamització econòmica, tot açò englobat en el que s’ha vingut a denominar la marca Algemesí.

De fet, en el hall del Teatre Municipal han mostrat els seus productes en aquesta jornada inaugural vuit empreses locals relacionades amb l’artesania. Durant la pausa café s’ha servit suc de taronja de Agriconsa, així com dolços típics de la ciutat com són les fogasetes, a més de taronges de Copal.

“El vídeo que hem presentat vol reforçar la imatge de ciutat moderna, que cuida i projecta les seues tradicions, però que aposta pel benestar econòmic i social dels seus veïns”, ha declarat l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.