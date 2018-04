Comença la inscripció a la Biosfira

Print This Post

Alzira, 27 d’abril de 2018. La Biosfira, la fira alternativa de l’ecologisme i la sostenibilitat a la Ribera, tornarà a tindre lloc al parc de l’Alquenència els dies 18, 19 i 20 de maig.

Hui ha tingut lloc a les instal•lacions d’IDEA una reunió amb les diferents entitats (associacions, empreses, voluntaris…) que ja s’han mostrat interessades per organitzar la segona edició de la Biosfira. El termini d’inscripció per a els expositors continuarà obert fins al pròxim 7 de maig. A dia de hui són el doble de propostes que les rebudes l’any passat per a aquestes dates. Cal recordar que en la seua primera edició la Biosfira va reunir a més de 70 entitats, empreses i associacions.

En aquesta edició es conta amb la col•laboració de Renfe, la Universitat de València (amb activitats vinculades amb la Universitat de Primavera i les jornades de Falles i Creativitat) i altres institucions públiques que s’han sumat a la iniciativa.