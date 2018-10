Comença el procés d’elaboració dels Plans Municipals de Salut i d’Inclusió i Cohesió Social de Paiporta

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Paiporta acaba d’iniciar el procés d’elaboració dels Plans Municipals de Salut i d’Inclusió i Cohesió Social. Aquestes estratègies, que s’han de confeccionar amb la participació de múltiples actors de la societat paiportina en el seu conjunt, són una iniciativa de les regidories de Benestar Social i Sanitat i Salut, i tenen com a objectiu global la promoció de la salut, la inclusió i la cohesió social a Paiporta.

La passada setmana es va celebrar una primera trobada, en la qual participaren desenes de persones representants de l’àmbit sanitari i educatiu, pares i mares de les AMPAs, personal tècnic municipal, membres del teixit associatiu del poble, agents de salut i membres dels cossos i forces de seguretat.

L’elaboració d’aquests plans respon al compromís de l’Ajuntament de Paiporta, que va aprovar en el ple de gener d’enguany l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Saludables, a l’Estratègia de Promoció de la Salut i la Prevenció en el Sistema Nacional de Salut i al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, que recull entre els seus principis “cuidar de la salut en totes les etapes de la vida” i “promoure la salut en tots els entorns”.

El procés de creació dels plans comença amb un diagnòstic socio-sanitari on s’arrepleguen iniciatives de l’àmbit públic i privat per al foment i desenvolupament de la salut biopsicosocial de la ciutadania de Paiporta. La primera trobada entre tots els i les agents implicats en aquesta iniciativa es va celebrar a l’espai Paiporta Conviu, on es plantejaren, a través de la tècnica del pensament de disseny o ‘design thinking’, les primeres accions a desenvolupar en l’avaluació de necessitats i el diagnòstic socio-sanitari municipal, així com en la creació d’un mapa de recursos comunitaris.

Aquests primers treballs desembocaran en la constitució d’un Consell Sectorial de Salut Municipal, un Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials, i la creació del Mapa d’Actius de la Salut. A través d’aquests tres nous òrgans es treballarà amb l’objectiu global marcat de promoure la salut, la inclusió i la cohesió social a Paiporta. La pròxima reunió tindrà lloc el 24 d’octubre.